Teatro in tasca nel Castello di Barbablù

TORNA anche quest’anno TEATRO IN TASCA. L’edizione 2019/2020 segna i 25 anni della rassegna, un anniversario importante. Molti i classici della letteratura per bambini e alcune imperdibili novità guideranno la programmazione invernale alla scoperta del teatro come occasione di confronto con il mondo; un viaggio fra paura, curiosità, coraggio di amare e di essere se stessi imparando ad aver cura dei sentimenti e provando a superare le difficoltà, giocando.

Ad inaugurare la rassegna con la consueta doppia replica delle ore 11 e ore 17.30, domenica 3 novembre 2019 Kuziba Teatro (Ruvo di Puglia) con NEL CASTELLO DI BARBABLÙ un viaggio avventuroso dentro ciò che non conosciamo di noi e del mondo che ci circonda; un percorso nella curiosità che permette di sfidare le paure e ci racconta di come, a volte, la disobbedienza può essere un passaggio importante per diventare grandi.

Dentro questa storia c'è un castello, dentro al castello c'è un uomo dalla lunga barba blu, e poi ci sono una giovane sposa, una sorella, una madre, due fratelli e un labirinto di corridoi, porte e scale tutto da scoprire. Dentro questa storia ci sono i giochi che si fanno al buio, i segreti sotto i tavoli, i divieti che i genitori impongono ai figli e c'è una piccola chiave che apre la porta di una stanza proibita. Proibita fino a quando lei, la giovane sposa di Barbablù, non decide di ascoltare il suo istinto e aprirla. E dietro questa porta troverà....

NOVITÀ di quest’anno i laboratori di CULTURAMBIENTE Group, un network di 3 realtà pugliesi che lavorano da oltre 10 anni al servizio dell’ambiente. Prima di ogni appuntamento domenicale, alle ore 10 e 16.30, un laboratorio di riuso creativo dedicato agli spettatori più piccoli per raccontare, attraverso oggetti comuni, tappi e bottiglie di plastica, rotoli di carta igienica e pagine di giornale, come ogni piccolo gesto sia importante per la sostenibilità ambientale: un concetto pratico e alla portata di tutti, con un po' di creatività e buona volontà. Titolo del primo laboratorio a tema UNA STRANA BARBA AZZURRA.

E’ ancora possibile abbonarsi.

NEL CASTELLO DI BARBABLÙ

con Livio Berardi, Rossana Farinati, Annabella Tedone

video animazioni Beatrice Mazzone

disegno luci Tea Primiterra

scene Bruno Soriato

regia e drammaturgia Raffaella Giancipoli

produzione Kuziba

con il sostegno di Sistema Garibaldi, Regione Puglia

residenze artistiche Straligut Teatro, TRAC Teatri di Residenze artistiche - Teatro CREST

si ringrazia MAT Teatro, Teatri di Bari, Biancheria Artistica Primiterra

TEATRO IN TASCA è un progetto di Koreja realizzato con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, – FSC Fondo per la Coesione 2014-2020, Unione Europea, Regione Puglia Assessorato Industria Turistica e Culturale, PiiiL Cultura –Comune di Lecce e Teatro Pubblico Pugliese. Partner Provincia e Polo Biblio Museale di Lecce.

Ingresso €6

Info: Cantieri Teatrali Koreja