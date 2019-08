"Trip": viaggio nel Salento tra santi e fanti al Castello Carlo V

Per i Racconti nel castello, mercoledì 28 agosto doppia replica ore 20.00 e 21.30 con TRIP viaggio nel Salento tra santi e fanti, l’altarino delle storie che ritorna ad animare le sere d’estate del Castello Carlo V con i suoi racconti: un rito per spettatori e attori per conoscere Lecce e il Salento attraverso luoghi, persone, accadimenti storici, tradizioni e “culacchi”.

In scena Fabio Tinella e Angela De Gaetano diretti da Tonio De Nitto con racconti scritti da Tonio De Nitto, Fabio Tinella, Fabio Chiriatti, Francesco Farina, Pierpaolo Lala, Mauro Marino, Maria Occhinegro.

Un affresco originale del Salento, da Lecce a Leuca raccontato attraverso l’arte del teatro che rievoca storie, memorie, tradizioni, luoghi e personaggi che hanno caratterizzato il territorio. Venticinque micro storie raccontate da due attori-officianti restituiranno, come un rito, alla collettività persone, sapori, colori che ne rappresentano la memoria e per questa via l’identità più viva e palpitante.

TRIP è un juke box parlante e itinerante che farà rivivere le storie di Sant'Irene, lupiensis patrona prima che un tale di nome Oronzo divenisse liberatore ufficiale della città dalla peste, de La Mara, il celebre travestito milionario che negli anni Ottanta aiutava i primi immigrati a trovare casa e lavoro nel centro storico dalla sua abitazione dalle parti della Chiesa Greca…E poi la taranta, Edoardo de Candia, Giò Stajano, Vittorio Bodini, Tito Schipa, Margherita D'Enghien, Regina Bianchi e molti altri in una alternarsi di ilarità e nostalgia, ma anche la 'pasta de mannule' (la pasta di mandorla) e le fanfullicchie le caramelle cari ai leccesi nei giorni dei morti.

Il progetto Racconti nel Castello è sostenuto da Unione Europea - POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 (Asse VI - Azione 6.8), Regione Puglia e Puglia 365, Comune di Lecce.