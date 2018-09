La cooperativa sociale TelaLAB Onlus InConTra i cittadini e le cittadine del quartiere Santa Rosa a Lecce.

TelaLAB è presente sul territorio salentino da circa 15 anni e da 4 anni ha sede in via Adda in un edificio di proprietà pubblica assegnato a seguito del finanziamento pubblico Piccoli Sussidi Regione Puglia e ristrutturato, reso agibile e adeguato alle esigenze del progetto con fondi propri.

“TelaLAB InConTra i cittadini e le cittadine del e nel quartiere santa Rosa” è il nome del progetto e il titolo di 3 giorni fitti di appuntamenti.

InConTra è anche un librettino, stampato su carta Borgo Selena Green gr/mq 120 certificata FSC; nella copertina esibisce una fotografia di due mani che cercano e sospendono un contatto palmo a palmo.

Sono le mani di due ragazzi, uno adulto pensieroso e forse stanco; l’altro, adolescente acerbo e tutto potenze, entrambi residenti nel quartiere santa Rosa.

InConTra è una manciata di domande che lasciamo lì, tra le due mani: quelle dei soci e delle socie di TelaLAB e quelle dei cittadini e delle cittadine. Domande inconsuete e intense che ambiscono a fare incontro, meraviglia, relazioni e impegno.

TelaLAB è uno spazio, è un gruppo di persone, è visionarietà concreta, è possibilità di sviluppare servizi e progetti incarnati nella città per e con i cittadini, in grado di saper parlare e coinvolgere altri luoghi e altre persone.

TelaLAB apre settembre, nuovo anno sociale di impegni e di progetti con InConTra, dal 6 all’8 con incontri, laboratori, confronti, scambi, parole e promesse in carne ed ossa.

Il 6 settembre alle ore 17,30 incontreremo giornalisti e giornaliste, liberi “burattinai di parole” in una conferenza stampa per raccontare il progetto InConTra.

IN un percorso da costruire insieme: il 7 settembre dalle ore 10 alle 13 ci sperimenteremo in un laboratorio in compagnia di Massimiliano Verga, docente di Sociologia dei diritti fondamentali presso l’Università Bicocca Milano e di Raffaele De Giorgi, docente di Filosofia del diritto presso l’Università del Salento. Nel laboratorio metteremo mani al pensiero e pensiero al fare attraverso l’osservazione dei mondi della disabilità, dei servizi esistenti e della concretezza dei diritti realmente riconosciuti. Per la partecipazione al laboratorio è richiesta prenotazione al numero 3298048716 entro il 5 settembre.

CON l'esercizio condiviso del domandare: il 7 settembre alle ore 18,30 un vivace dibattito pubblico tra due intellettuali, Raffaele De Giorgi e Massimiliano Verga. Il prof De Giorgi ci condurrà in un’analisi teorica di quel che Massimiliano narrerà a partire da sé e della sua intensa esperienza di amore con il figlio Moreno, già fotografata a tinte intense nel suo libro Zigulì – La mia vita dolceamara con un figlio disabile.

La giornata del 7 avrà festoso compimento a partire dalle 21 in compagnia di un Quartetto Jazz con “Santa rosa in festa Jazz”.

TRA attese e bisogni di una comunità: l’8 settembre dalle ore 10 alle 12 la comunità di santa Rosa, il gruppo laboratoriale e la cooperativa TelaLAB insieme con Raffaele De Giorgi e Massimiliano Verga incontreranno gli Amministratori e le Amministratrici del Comune di Lecce per comporre una traduzione concreta in servizi e un agire politico capace di aprire opportunità per il progetto InConTra a vantaggio della comunità leccese nell’anno sociale incipiente.

Vi aspettiamo presso TelaLAB in Via Adda, snc a Lecce, quartiere Santa Rosa.