Un cortometraggio girato nel Salento: ad Acaya la presentazione del progetto

ACAYA (Vernole) – Sarà presentato nel pomeriggio di oggi, presso il Castello di Acaya, il nuovo progetto di produzione cinematografica di Cosmic Community, una iniziativa promossa in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione. L’evento, gratuito, è aperto al pubblico e avrà inizio alle 18. “Terra fertile e d’abbondanza” è il prossimo film che Cosmic Community girerà in terra pugliese. Si racconterà di un aspetto ancora non visto di questo luogo magico,misterioso e ricco di bellezza. Il film parla di un viaggio che ha come inizio una storia realmente accaduta, quella dell'artista Jaquelina Barra, musicista di diversi gruppi di livello nazionale a Buenos Aires, la quale partita nove anni fa dall'Argentina scoprì il tesoro insito nella Apulia, nei paesaggi naturali e in quella sottile vibrazione della terra che smuove l’anima.

Qui incontrò una comunità di persone fuori dal comune. Inizia così il grande fuoco dell’opera cinematografica, avvincente, ricca di poesia, con diversi capovolgimenti di fronte. Il video promozionale del film è ambientato in diversi luoghi naturali della Puglia, in principal modo nella zona del Salento. Le location scelte aiutano gli spettatori a sentire non solo la parte tradizionale del tacco d’Italia, ma soprattutto il potere energetico che esprime Madre Terra in questa parte del Paese, quando la sua bellezza è preservata e tutelata. Sono tante le persone ormai che arrivano negli ultimi anni in Puglia per realizzare percorsi di crescita spirituale.

Il video è un cortometraggio e rappresenta uno strumento di presentazione di quello che sarà poi il film che verrà girato nel 2020 con una storia avvincente, che immergerà lo spettatore in luoghi di luce ma anche negli spazi d’ombra dell’essere umano. Sarà un’opera cinematografica che rappresenterà per lo spettatore anche un modo per indagare e lavorare intimamente su se stesso. Per quanto riguarda la regia del film stiamo lavorando alla collaborazione con un nome conosciuto a livello internazionale.