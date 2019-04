Torna la Vinoway Wine Selection 2019, rassegna delle migliori produzioni enologiche e agroalimentari italiane selezionate dagli esperti del magazine che dà il nome all’evento.



Appuntamento l' 8 maggio prossimo, come di consueto a Castello Monaci di Salice Salentino, per il prestigioso appuntamento ideato ed organizzato da Davide Gangi, presidente dell’associazione culturale Vinoway Italia, con due giorni di approfondimenti per gli addetti ai lavori, ma non solo, e di degustazione con la straordinaria selezione dei banchi d’assaggio: oltre 100 le aziende presenti, provenienti da tutta Italia e circa 200 i vini in degustazione ai banchi d'assaggio.



Il programma della giornata clou l’8 maggio: alle 10.30 il convegno sui temi “Come è cambiata la comunicazione del vino nell’era del social media network?” e “Il global warming può cambiare la viticoltura e mettere in pericolo le nostre autoctonie?” che vedrà la presenza di produttori, istituzioni, giornalisti nazionali e internazionali.



Alle ore 15.30 la masterclass dedicata ai vini che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore ai 93/100, che saranno svelati e premiati la sera prima. La masterclass sarà occasione per conoscere i produttori, che parteciperanno raccontando la loro storia e presentando il loro vino.



Tutti i vini presenti alla manifestazione saranno visibili sul sito vinoway.com



Dalle ore 16.30 alle 23.00 i banchi d’assaggio, in collaborazione con AIS Puglia, con i migliori vini e prodotti gastronomici selezionati da Vinoway. Insieme alle etichette selezionate, si potranno degustare i piatti degli chef Alessandra Civilla e Alfredo De Luca e i prodotti di: Masseria 5 Santi, Conserve Vizzino, L'Orecchietta di Guagnano, Donna Oleria, Mocavero Salumi, Panificio Il Fornaio, Specialità dolciarie di Giovanni Venneri, Acqua Orsini.



Il 7 maggio, invece, l’appuntamento dedicato agli addetti ai lavori con la cena durante la quale verranno premiati i vini più votati degli esperti del magazine, che hanno degustato più di 2800 vini selezionandone uno per categoria, ma anche gli enologi e gli esperti di comunicazione distintisi nel settore enologico.





Link biglietti: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vinoway-wine-selection-8-maggio-castello-monaci-salice-salentino-le-60343821996?fbclid=IwAR322SgwRmnKgvUyFbJPn66ddsnzlRM1UdHXE7KKlUjpS_ExB-Vsahtulq8



Ingresso: €20,00 comprensivo di sacca + bicchiere + food; Link online con sconto di €5,00



Masterclass + Ingresso: €45,00 ; Ingresso a Castello Monaci libero; ingresso vietato ai minori di 18 anni.



Info segreteria di Vinoway: 3519975501