Luvaq a Lecce e Saccomanno a Ruffano: gli eventi del weekend

LECCE - Ultimo weekend di novembre e, come sempre, ci sarà da divertirsi.

Vediamo, quindi, i principali appuntamenti della serata di venerdì 29 novembre: il Barroccio presenterà "Interstellar free jazz"; Luvaq suonerà a Lecce per promuovere il suo disco d'esordio "Wabi Sabi"; il gruppo Kulu Sé Mama chiuderà la rassegna IusMundi mentre a Nardò andrà in scena lo spettacolo "Le smanie per la villeggiatura".

Gli appuntamenti musicali proseguiranno per tutto il weekend: Galatina ospiterà il duo Plastic; Redi Hasa eseguirà un omaggio a Bach; il Castello Volante di Corigliano d'Otranto farà da cornice a "Music is my radar".

Interessanti gli spettacoli teatrali: Saccomanno sarà in scena a Ruffano con "Parole date"; il Museo ferroviario di Lecce ospiterà la visita teatralizzata "Viaggio nel tempo"; Aradeo sarà la sede della rassegna domenicale, dedicata a grandi e piccini, "Bagliori d'ombra"; alle Officine culturali Ergot andrà in scena lo spettacolo d'improvvisazione teatrale "Finalmente tutti insieme".

Imperdibili gli eventi culturali: al Museo Faggiano di Lecce si terrà un incontro dedicato ai folletti di Puglia; al Caffè Letterario verrà presentato il libro di Catalano "Ecce Mondo"; Tina Aventaggiato presenterà il suo libro "Per decreto di Allah"; il teatro Apollo ospiterà il Premio Euridice.

Ai più golosi sono destinati due eventi: la manifestazione "Castrì di gusto" e la mostra mercato nazionale dei legumi a Zollino.

"Il Pipistrello" al teatro Apollo e Paola Turci al Politeama: gli eventi del weekend

„Diamo infine uno sguardo alle mostre in programma: Corsano proporrà, fino alla fine dell'anno, una mostra permanente sull'emigrazione; al Castello Carlo V sarà possibile visitare la mostra Ballet Russes; il Must di Lecce ospiterà "Arte fuori dal Comune"; il Rettorato del capoluogo ospiterà la mostra "Donne e lavoro"; a Trepuzzi sarà inaugurata "Play: la mostra che suona".“