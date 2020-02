Radici nel cemento ad Alezio e Horen al Womb: ecco gli eventi del weekend

LECCE - Un nuovo weekend di febbraio sta per cominciare e non mancheranno le occasioni per divertirsi e trascorrere il tempo libero in compagnia.

Vediamo, quindi, i principali appuntamenti musicali della serata di venerdì 7: il Barroccio proporrà il viaggio acustico de "Le Trois Lèzards"; a Galatina suonerà il gruppo "Sudor'chestra"; Corigliano ospiterà i suoni afro-funk di Dema e Kosmik dj; Blumosso sarà in concerto al museo Castromediano di Lecce.

Per quanto riguarda gli eventi culturali, segnaliamo lo spettacolo "La testa nel pallone" che andrà in scena a Nardò e la presentezione del libro di Aldo Augieri alla libreria Mondadori di Lecce.

Concerti e feste proseguiranno per tutto il fine settimana: il Barrio Verde di Alezio ospiterà l'esibizione del gruppo "Le radici nel cemento"; a Cavallino è atteso il ritorno del noto dj Horen; l'associazione Lu Mbroia di Corigliano proporrà un omaggio a Lucio Dalla; a Maglie si terrà un incontro interamente dedicato al genio di Beethoven.

Numerosi gli spettacoli teatrali in programma: presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario andrà in scena "Le stagioni in città"; il teatro comunale di Novoli proporrà "Il Misantropo"; Alessano ospiterà lo spettacolo "Il vestito nuovo dell'imperatore".

Da non perdere gli appuntamenti culturali: Antonella Tamiano presenterà il suo libro a Santa Cesarea Terme; il Caffè Letterario di Lecce ospiterà la presentazione di "Le ragazze stanno bene"; a Maglie sarà presentato il libro "Memorie gustative" e il Museo Faggiano proporrà un incontro sul diavolo e la stregoneria in Puglia.

Tra le manifestazioni segnaliamo la Fòcara di San Biagio a Novoli e "Un Carnevale da favola" a Galatina.

Congedo a Novoli e Scuro ad Alezio: ecco gli eventi del weekend

„Diamo infine uno sguardo alle mostre in programma: Torna l'Operà a Maglie, Koreja presenta Il Paese dei campanelli: ecco gli eventi

„Adele e i suoi eroi a Lecce, Corigliano omaggia De Andrè: gli eventi del weekend

„a Lecce prosegue "Arte fuori dal Comune"; a San Foca "Retro Glam"; l'ex Convento dei Teatini ospita "Il Paese dei Balocchi"; il museo ebraico ospita "Le tracce del treno della vita"; Lecce ospita la mostra personale di Pallara, "Avrupa".

“