TEATRO DEI VELENI

Scuola d’attore



Workshop ‘la voce autentica - classe di educazione vocale’



condotto da Alessandra Cocciolo Minuz ( attrice, regista, esperta in tecniche della comunicazione)



Il workshop è indicato a coloro che intendano migliorare le proprie capacità comunicative, esplorando le possibilità espressive delle propria voce per una comunicazione efficace e immediata.



Finalità:



Stimolare una corretta percezione e consapevolezza corporea

Correggere atteggiamenti posturali scorretti

Massimizzare l'uso delle potenzialità vocali

Risolvere problemi di affaticamento vocale

Migliorare l'emissione sonora

Esplorare e gestire l'emotività

Conoscere e gestire gli elementi espressivi della voce

Potenziare l’autostima

Potenziare le abilità espressive e comunicative



Attività prevista nell’ambito del progetto -‘Donato è il suo nome. Vescovo di Arezzo. Martire’ –progetto triennale finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito dell’Avviso pubblico per le Attività culturali FSC 2014-2020.



sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018 dalle 9.30 alle 12.30

laboratorio urbano Haustheater, San Donato di Lecce



sede di svolgimento

laboratorio urbano Haustheater

S.P. San Donato di Lecce- Galugnano



info e costi

teatrodeiveleni@gmail.com

segreteria.antidotumdonati@gmail.com



3896986894 3200264370