Gasdotto, il M5S critica Emiliano: "Le sue dichiarazioni sono irresponsabili"

MELENDUGNO – I parlamentari del M5S vogliono incontrare il prefetto di Lecce per sollecitare la sospensione dei lavori per il gasdotto Tap, anche in attesa degli sviluppi dell’inchiesta sulla mancata applicazione della direttiva Seveso per il rischio di incidenti rilevanti. Si tratterebbe di uno stop anticipato rispetto a quello che la stessa società si è imposta nei mesi estivi per non interferire con le attività turistiche e legate alla balneazione.

Per i deputati e i senatori pentastellati eletti dopo il voto del 3 marzo “il governo uscente non è più legittimato a rilasciare nuove autorizzazioni per la prosecuzione del cantiere”. La pattuglia salentina dei parlamentari del M5S si è data intanto appuntamento per domani alle 16 presso la villa comunale di Melendugno, annunciando per i giorni successivi un sopralluogo sul cantiere per verificare la situazione.

Dal Movimento 5 stelle viene mossa una critica al governatore pugliese Michele Emiliano: “Continuiamo a non condividere le irresponsabili dichiarazioni del presidente della Regione Michele Emiliano, che, così facendo, non fa altro che alimentare un clima di tensione raccontando la favola dello spostamento dell’approdo e della necessità dell’opera per il siderurgico Ilva”. Ribadendo la proposta di chiudere il ciclo del carbone nel polo industriale di Taranto facendo spazio al gas, Emiliano è stato contestato giorni addietro durante un dibattito nell’ambito del Festival del Cinema Europeo, a Lecce.