Palese: "La difesa è sempre legittima". Puglia Popolare sostiene Forza Italia

LECCE - Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo. Rocco Palese, candidato alla Camera per il centrodestra nel collegio di Casarano affronta il tema della sicurezza, di cui si dibatte molto: "Uno dei dieci punti del programma di Governo di Forza Italia e del centrodestra è ‘più sicurezza per tutti’: lotta al terrorismo, ripresa del controllo dei confini, blocco degli sbarchi con respingimenti assistiti e stipula di trattati e accordi con i Paesi di origine dei migranti economici, piano Marshall per l’Africa, rimpatrio di tutti i clandestini, abolizione dell’anomalia solo italiana della concessione indiscriminata della sedicente protezione umanitaria mantenendo soltanto gli status di rifugiato e di eventuale protezione sussidiaria. Ma soprattutto introduzione del principio che la difesa è sempre legittima, certezza della pena per chi delinque, istituzione di carabinieri e poliziotti di quartiere per il controllo del territorio, “strade sicure” con impiego delle Forze Armate per la sicurezza delle città".

Puglia Popolare con Forza Italia

A proposito di centrodestra da registrare il sostengo del movimento Puglia Popolare ai candidati di Forza Italia. Lo ha dichiarato nel corso di un incontro il coordinatore provinciale Luigi Mazzei "in coerenza con l'azione politica intrapresa durante le ultime elezioni amministrative leccesi in cui Puglia Popolare era stata protagonista della costituzione del tavolo del Ppe in città e della successiva federazione con Forza Italia con l'adesione del Senatore Massimo Cassano, condividendo totalmente il programma proposto saremo a sostegno dei candidati di Forza Italia e del Centro Destra in questa importante tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento".

Gli appuntamenti di D'Alema

Candidato al Senato con la lista Liberi e Uguali nel collegio uninominale Nardò-Casarano, Massimo D'Alema prosegue domani il suo tour elettorale nel Salento. Alle ore 16.30 incontrerà a Lecce un gruppo di operatori del comparto turistico e del commercio. Alle ore 19 parteciperà a Maglie, presso la Libreria Universal (via Ospedale, 24), a un’iniziativa pubblica con la coordinatrice della campagna elettorale di LeU Rossella Muroni - candidata alla Camera dei Deputati, collegio plurinominale Puglia 2 - che sarà in provincia per tutto il fine settimana: domenica 11 febbraio alle ore 12 Rossella Muroni parteciperà a Galatina, in Piazza Alighieri, ad un pubblico comizio insieme ad Daniela Sindaco (candidata alla camera dei deputati collegio plurinominale) e Marcello Risi (candidato alla camera dei deputati collegio uninominale).

Via alla campagna di Cariddi

Domenica 11 febbraio alle ore 18, a Otranto presso l'Hotel Vittoria, apertura ufficiale della campagna elettorale di Luciano Cariddi, canidati nel collegio uninominale di Nardò Casarano per il centrodestra. Insieme a lui ci sarà il senatore Francesco Bruni, candidato alla Camera per il centrodestra nel collegio plurinominale Puglia 2 – Lecce.