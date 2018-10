Provinciali 2018, il candidato Marra: “Destra unita, Andare Oltre è con noi”

LECCE – In casa centrodestra si festeggia per la ritrovata unità. All’assemblea organizzata questa mattina, presso la sede provinciale di Forza Italia, c’erano tutti. Dai segretari provinciali di Lega, Direzione Italia, fino a quelli di Azzurro Popolare, Fratelli d’Italia e, naturalmente, Forza Italia. Si sono ritrovati anche alla presenza dei sindaci e di tutti i consiglieri e assessori del Salento, pronti a sostenere Gianni Marra alle prossime elezioni provinciali del 31 ottobre. Alla riunione di oggi si è anche presentato il coordinatore regionale di FI, Mauro D’Attis.

Mancavano però due soggetti: Puglia Popolare e Andare Oltre. La prima, a detta del primo cittadino squinzanese (che abbiamo contattato telefonicamente), avrebbe lasciato libertà di voto ai propri eletti. Su Andare Oltre, che nelle ultime settimane ha rappresentato un nodo cruciale da sciogliere in vista delle elezioni, il sindaco Marra si è dichiarato invece molto ottimista: “Abbiamo registrato la presenza di Andare Oltre sin dalla prima riunione e poi in quelle successive. Un elemento che non ci fa avere dubbi sul fatto che ci sosterranno, almeno fino a dichiarazioni contrarie. Si respira una ritrovata unione e la cosa mi fa ben sperare ”.

Quella di oggi sarebbe dunque un’assenza insignificante e non il segno di un cambiamento di rotta come in tanti hanno insinuato vista la vicinanza tra il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, e il governatore della Puglia Michele Emiliano. Soltanto il sistema di voto, ponderato come nella precedente tornata, dipanerà i dubbi sul reale sostegno ai due candidati: Gianni Marra o Stefano Minerva.