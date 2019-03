Primarie: vince Congedo su Messuti. Al voto in circa 6500 elettori

LECCE - Saverio Congedo, candidato di Fratelli d'Italia e Direzione Italia alle primarie del centrodestra, è il vincitore con circa il 49 per cento delle preferenze. Al secondo posto Gaetano Messuti, sostenuto da Forza Italia e altre liste, con il 43 per cento molto indietro Mario Spagnolo, della Lega.

Le operazioni di voto si sono svolte dalle 8 alle 21. Alle 14 il dato dell'affluenza comunicato dall'organizzazione interna era di 3750 votanti. Rispetto al precedente del 2012 si registra un atteso quanto sostanziale rallentamento: in quell'occasione già prima delle 13 si erano superate le 7814 schede, che rappresentavano il numero definitivo delle primarie del centrosinistra, celebrate poco prima.

In chiusura delle urne, ma il dato non è ancora definitivo, si dovrebbe essere attorno ai 6500, assai distante dall'exploit degli oltre 17mila voti del 2012, che incoronarono Perrone, allora sindaco uscente (e cognato di Congedo), e lo lanciarono verso una comoda vittoria alle amministrative contro Loredana Capone.

In attesa dell'esito ufficiale, l'interrogativo principale riguarda Adriana Poli Bortone, che per ora "balla da sola" e che oggi ha presentato il suo simbolo: resta da capire come sarà accolta l'ipotesi-provocazione di una investitura definitiva derivante da un sondaggio per scegliere il profilo più rappresentativo tra quello della senatrice e quello del vincitore odierno.

Gallery