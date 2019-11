Sicurezza stradale: conclusi i lavori per la rotatoria tra i viali Moro e Roma

LECCE - Sono stati ultimati i lavori, durati poco più di un mese, per la realizzazione della rotatoria tra viale Aldo Moro, viale Roma e via Potenza. Si tratta di un punto delicato della viabilità leccese, soprattutto per la velocità alla quale viaggiano molti veicoli e per la consistenza del traffico in alcune fasce orarie: proprio in quella zona trovano posto la sede provinciale di Enel, quella della Regione Puglia e l'Agenzia delle Dogane, passaggio di numerosi autocarri e autoarticolati che vengono ispezionati.

Sono stati realizzati spazi per pedoni e ciclisti per consentire attraversamenti sicuri e ora resta da raccordare le opere con le piste ciclabili già esistenti. “Consegniamo finalmente alla città un’opera attesa da molti anni - ha dichiarato l’assessore alla Mobilità, Marco De Matteis -. Un’infrastruttura richiesta a gran voce dai residenti per ragioni di sicurezza e di salute pubblica. Regolare i flussi e creare un deterrente all’alta velocità sono stati i principali obiettivi. La rotatoria è conclusa, adesso ci preoccuperemo di portare a termine alcune piccole opere fuori dal progetto come il rifacimento del marciapiedi e la riconversione delle piste ciclabili di via Aldo Moro e Via Roma”.

A breve è previsto l'avvio del cantiere per la rotatoria tra via Lodi e viale Aldo Moro, dove ora esiste una segnaletica provvisoria, all'altezza di numerose attività commerciali.