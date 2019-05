Centrosinistra a gonfie vele anche con le liste.Testa a testa Lcp e Pd

LECCE – Lo scrutinio non decide solo le sorti di un candidato sindaco, ma anche della sua coalizione e dei singoli consiglieri. Con 35 sezioni scrutinate su 102, la situazione è la seguente: Lecce Città Pubblica è il primo partito con l’10,99 sia nello schieramento che in assoluto. Il Pd è al 10.70, Noi per Lecce il 7,88, Coscienza Civica-Ideazione il 6,65, Sveglia Lecce il 4,40, Civica il 5.13, Unione di Centro il 3,14, Puglia Popolare l’2.25.

Nel centrodestra a sostegno di Saverio Congedo FdI è al 7,27, Prima Lecce al 5,21; Forza Italia al 4,96; Lega al 4,88; Sentire Civico al 4.09, Lecce Città del Mondo al 3,39; Congedo Sindaco 3.52; Salento Europa 1.10; CasaPound 0.66; Altra Italia 0.38; DC 0.15; Msi 0.15, Popolo della famiglia 0.27

Adriana Poli Bortone era alla testa di quattro liste: quella che porta il suo nome è 4.93; Fiamma Tricolore 0.82; Movimento Popolare Leccese 0,92; Giovane Lecce 0.43. Il M5S con Arturo Baglivo è al 4,34; Sinistra Comune al,'1.61.