Falsi rimborsi nei Cinquestelle, sulla graticola ci sono anche i salentini?

LECCE – Una mannaia che colpisce il Movimento 5 stelle e che rischia di allargarsi anche al Salento, quella delle restituzioni degli stipendi – fra i cavalli di battaglia dei pentastellati - mai avvenute. Non fosse altro perché, durante la sua visita a Lecce, mentre l’aspirante premier Luigi Di Maio accoglieva attivisti e simpatizzanti presso le Officine Cantelmo, con un’incursione sul palco, Filippo Roma, inviato de Le Iene, ha chiesto a bruciapelo ai senatori leccesi presenti, Barbara Lezzi e Maurizio Buccarella, di dimostrare di non essere incappati nello stesso scivolone di Andrea Cecconi (capolista nelle Marche) e Carlo Martelli (in Piemonte).

Chiamati in causa da una gola profonda consultata da Le Iene (che hanno rilanciato il servizio sul proprio sito web, non potendolo sul canale Mediaset di Italia 1 per la par condicio, più stringente in tv), Cecconi e Martelli sono caduti dalle nuvole davanti alle domande, cincischiando per poi cercare di sottrarsi al microfono, e infine non dare più notizie di sé nei giorni seguenti. Fin quando la verità non è emersa: così come da accuse molto circostanziate di un ex attivista, non hanno versato i soldi al Fondo per le piccole e medie imprese.

Il meccanismo per barare è anche piuttosto semplice. E’ sufficiente disporre un bonifico e poi annullarlo entro le 24 ore successive. Ed è molto probabilmente quanto avvenuto. Un metodo che ha consentito ai due di esporre sul sito Tirendiconto.it le distinte di disposizione di bonifici, per cifre anche piuttosto alte, mai realmente andati in porto.

Il guaio per il M5s è che i casi di Cecconi e Martelli potrebbero non essere mosche bianche. Le irregolarità potrebbero essere di più e lo scandalo politico allargarsi a macchia d’olio.

Già, si dirà, ma i leccesi? Le domande sono state rivolte anche a loro dall’inviato de Le Iene. Per il momento Buccarella ha solo seccamente smentito sul palco stesso, davanti al microfono. La senatrice, invece, che oggi viene apertamente attaccata da Ernesto Abaterusso (che fa capo a Liberi e uguali).

“Sembra che Barbara Lezzi, candidata grillina all’uninominale Senato di Nardò, dopo aver assunto la figlia del suo fidanzato come collaboratrice fin quando non è stata scoperta, abbia mentito sulla riduzione del proprio stipendio a favore del microcredito prevista dal regolamento del Movimento”.

Ma, con un post su Facebook, la diretta interessata ha spiegato che andrà in banca per farsi rilasciare la documentazione che accerta che tutti i bonifici effettuati non siano stati revocati. In ogni caso, gli accertamenti in tutta Italia sono in corso. I vertici del Movimento preannunciano espulsioni verso chi ha sbagliato, tradendo la fiducia dei propri elettori.