Festival Sabir, bilancio positivo: in migliaia a Lecce tra incontri ed eventi

LECCE – Ultime battute quelle in corso per il Festival Sabir, che dopo quattro edizioni consecutive in Sicilia, è sbarcato a Lecce. Organizzato da Arci, Cgil, Acli e Caritas Italiana, ha portato nel Salento migliaia di persone, tra partecipanti e relatori, da tutta Italia e anche dall’estero per discutere di accoglienza, di flussi migratori, di relazioni culturali e integrazione.

L’evento, iniziato giovedì, ha visto il susseguirsi di incontri, laboratori, eventi di intrattenimento e, per la prima volta, le “lezioni mediterranee” su temi specifici legati alla storia, alla cultura del Mediterraneo. Fondamentale è stato il supporto di molte realtà associative.

L’ultimo appuntamento del programma dei lavori è stato la cosiddetta assemblea di convergenza con l’obiettivo di redigere un’agenda comune per i movimenti e le associazioni che operano nell’ambito delle politiche migratorie e dell’accoglienza. Dagli interventi è emersa in maniera forte necessità di creare una rete internazionale più solida e per le prossime edizioni si è deciso di allargare l’orizzonte anche a tematiche correlate a quella dei migranti, come la questione ambientale.

Il finale della serata odierna, quella conclusiva, prevede le proiezioni di “Frontiera” di Alessandro Di Gregorio e “Stix” di Wolfgang Fischer e con i concerti di Lorenzo Kruger (Nobraino) e il suo omaggio a De Andrè e Cesare Dell’Anna & Giro di banda in piazza Duomo.