Edilizia scolastica e progetto definitivo per rotatoria sulla strada per Frigole

LECCE - Sono stati recepiti dalla giunta comunale alcuni dei punti qualificanti dell'accordo tra il sindaco Carlo Salvemini e il gruppo di Prima Lecce, annunciato il 24 marzo per garantire la presenza di una maggioranza in consiglio comunale dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha sancito la cosiddetta "anatra zoppa".

Nella seduta di ieri dell'organo di governo è iniziato l'iter per la realizzazione di due interventi in ambito di edilizia scolastica. Via libera anche al progetto definitivo per la realizzazione di una rotatoria sulla strada per Frigole, all'altezza dell'incrocio con via Roggerone, punto particolarmente delicato per il verificarsi di incidenti anche dall'esito fatale. I lavori avranno un costo di 300mila euro. Sono stati portati a termine gli espropri necessari e ora si apre la fase della progettazione esecutiva.

Soddisfatti per quanto deliberato Antonio Finamore, Laura Calò e Paola Gigante: "Esprimiamo piena soddisfazione per gli impegni assunti ieri dalla giunta comunale sui provvedimenti presentati dal gruppo Prima Lecce con appositi emendamenti sul bilancio di previsione. Il progetto definitivo per la realizzazione della rotatoria sulla strada provinciale Lecce-Frigole presso un incrocio pericoloso dove alcune persone hanno anche perduto la vita; la realizzazione di una scuola primaria in Via Paladini e la realizzazione della mensa e di una nuova palestra nella scuola Galateo-Frigole a Frigole, sono interventi che traducono delle nostre proposte che abbiamo presentato ascoltando i bisogni dei cittadini. Ringraziamo dunque la giunta comunale con la quale continuiamo a dialogare per trovare soluzioni concrete ai problemi e risposte ai bisogni, così come sancito nel Patto per la città siglato con il sindaco".