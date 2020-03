La pandemia? Si combatte a suon di multe salate: l'astuta mossa di Conte

Ammetto di non aver stimato inizialmente “Giuseppi” Conte, al punto che, neanche tanto tempo addietro, ho lanciato qualche invettiva sul suo modus operandi. Premetto di non essere nessuno, se non un cittadino qualunque che, fino a quel momento, semplicemente non apprezzava l’operato del premier e tutto il classico sommovimento politico ammantato d’ipocrisia e trasformismo. Tipo, “non ho prospettive di un altro governo”, salvo poi farlo. Vabbè. Siamo in Italia. Ogni tanto me ne dimentico.

Devo però ammettere che la sua gestione dell’emergenza, al netto di tante falle, visto che non è certo circondato da esemplari autorevoli nella gestione della comunicazione, sia piuttosto efficace. Oggi, per esempio, ha convocato una conferenza stampa pomeridiana, ben sapendo quale effetto produca una sua conferenza in questi tempi di democrazia (giustamente) sospesa, per smontare alcune false notizie circolate fin da ore prima. Che fossero false, l’avrebbe capito anche il presunto animaletto da cui si pensa sia nata la pandemia alla quale ha dichiarato guerra il pianeta Terra, ma, purtroppo, non una parte sostanziosa dell’umanità che si nutre di feccia spacciata online (non giriamo attorno alle parole: è feccia).

Soprattutto, però, mi sembra che l’abbia fatto per illustrare meglio le conseguenze delle uscite senza permesso. Ora, siccome l’italiano medio non teme mai la denuncia, anzi, se ne fa un baffo, facendo leva sulla psicologia spicciola, e contando sull’effetto “conferenza stampa, parla il premier”, ha spiegato che da oggi i trasgressori se la pigliano in saccoccia con esborsi da 400 fino a 3mila euro. Apriti cielo. Le strade si sono realmente svuotate. In giro, nemmeno i gatti randagi elemosinanti un scatoletta di tonno.

Non parlare mai di mettere le mani in tasca agli italiani. Mai. Che lì davvero si scatena il panico. Bravo il premier, davvero. Colpiti e affondati. Posso? Alza la posta fino a 10mila euro di sanzione e il Covid svanirà manco fosse mai esistito.