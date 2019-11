Persone con disabilità: nominata la nuova garante per il Comune di Lecce

LECCE - Maria Pia Desantis è la nuova garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Lecce. Si tratta di una figura che interviene su istanza di parte ma anche in via autonoma in ordine a ritardi, irregolarità, negligenze della pubblica amministrazione e di tutti quegli enti e società partecipate da Palazzo Carafa: gli uffici pubblici sono tenuti a fornire una risposta sulle questioni sollevate entro trenta giorni. Il garante può promuovere la convocazione di tavoli tecnici e sollecitare i soggetti privati oggetto delle rimostranze dei disabili.

La nomina non è un mero adempimento - ha garantito il sindaco, Carlo Salvemini, perché la giunta è impegnata nella costruzione di una cornice che possa garantire una città più accessibile: il Comune di Lecce è già dotato di un "disability manager" e ha istituito un apposito ufficio per la redazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Il 3 dicembre ci sarà un consiglio monotematico per illustrare il percorso intrapreso.

L'incarico ha durata triennale e non prevede compensi, ma solo il rimborso delle spese autorizzate e documentate. Il garante ogni anno trasmette una relazione alla competente commissione consiliare. Dottoressa commercialista esperta in progettazione sociale, bandi e finanziamenti al Terzo Settore, Maria Pia De Santis è attiva nell’associazionismo sociale, nel settore della disabilità: nel 2013 ha fondato "Movidabilia" - associazione che si occupa di accessibilità degli spazi pubblici - ed è stata di recente nominata componente del comitato tecnico scientifico dell'Associazione Nazionale Famiglie di Persone di Disablità Intellettiva e/o Relazionali di Puglia e Basilicata.

“Faccio gli auguri di buon lavoro alla dottoressa Desantis che ci aiuterà nel lavoro di ascolto e ricerca di soluzioni per l’accessibilità nella nostra città – ha dichiarato l’assessora al Welfare Silvia Miglietta –. Il lavoro da fare è tanto, sia per ciò che riguarda l’accessibilità di luoghi e spazi pubblici che per quella dei servizi all’utenza e in generale al miglioramento delle condizioni di chi vive condizioni di disabilità. Partiamo da una sensibilità particolare da parte dell’amministrazione che unita con la competenza, l’esperienza e la capacità di dialogo della garante porteranno, sono certa, a risultati tangibili”.

“Felice della fiducia che mi è stata accordata e onorata di poter rivestire un ruolo che ritengo estremamente importante per la promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità – ha commentato Maria Pia Desantis –. È mia intenzione lavorare in sinergia con il Comune, le associazioni e i cittadini tutti per sviluppo di programmi migliorativi della qualità di vita, che agevolino l’accessibilità ad ogni tipo di servizio, con lo scopo di eliminare il maggior numero di barriere, fisiche e culturali”.