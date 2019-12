Meloni conferma la fiducia a Fitto, ma l'annuncio della candidatura slitta

LECCE – Le resistenze della Lega non sono state ancora superate e così l’annuncio ufficiale della candidatura di Raffaele Fitto alla residenza della Regione Puglia slitta.

La possibilità di far coincidere l’investitura dell’eurodeputato con l’appuntamento di oggi pomeriggio nel centro di Bari con Giorgia Meloni, era sfumata definitivamente quando Matteo Salvini, che ha preceduto di 24 ore la leader di Fratelli d’Italia nel capoluogo pugliese, aveva parlato della necessità di creare una squadra prima di puntare su un nome.

Ci vorrà solo qualche giorno, dicono i più ottimisti, giusto il tempo di trovare una quadratura definitiva con il Carroccio per quanto riguarda tutte le caselle in gioco nella prossima tornata elettorale: tra fine gennaio e la tarda primavera saranno, infatti, interessate otto regioni, a partire da Emilia Romagna e Calabria.

Giorgia Meloni, davanti a una folla numerosa, ha da una parte ribadito la compattezza dello schieramento, anche per tacitare ipotesi di frizioni in questa lunga trattativa sulle candidature, e poi ha rinnovato l’affondo al centrosinistra, che governa in Puglia da 15 anni, giudicato inadeguato a reggere il peso della fase attuale e responsabile di molti passaggi a vuoto: “Lo abbiamo visto sulla politica sanitaria, su quella agricola – ha detto la leader di FdI -. Ma è possibile che non siamo capaci di spendere i soldi che arrivano dall’Europa? Ci vuole una Regione più forte, fatta di persone competenti. Noi siamo pronti, abbiamo la classe dirigente e il coraggio di non mentire alla gente e di fare le scelte necessarie, anche quando non fossero produttive di consenso immediato”. Insieme a lei era presente tutto lo stato maggiore pugliese del partito, con il coordinatore regionale Saverio Congedo e lo stesso Raffaele Fitto, sulla cui candidatura ha risposto a margine del suo intervento pubblico: “Se la responsabilità di scegliere il candidato toccasse a noi – ha detto -, il nostro nome sarebbe quello di Fitto”.