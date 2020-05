Nuovi incarichi in casa del Pd regionale: a Marra la delega alla giustizia

LECCE - Nella fase di ripartenza e riorganizzazione dell’organigramma del Partito Democratico in Puglia, il segretario regionale Marco Lacarra ha deciso di assegnare al leccese Fabrizio Marra, avvocato ed ex segretario cittadino, la delega alla giustizia in seno alla segreteria regionale del partito. Si tratta di un nuovo incarico fiduciario che si associa al ruolo di tesoriere dell’Unione regionale che Marra si era visto assegnare nei mesi scorsi e che continuerà a svolgere secondo le indicazioni fornite dal direttivo pugliese dei Dem.

“Ho deciso di assegnare a Fabrizio Marra la delega alla giustizia in segreteria regionale” annuncia Lacarra, “Marra, che andrà ora a occuparsi di questo tema centrale, continuerà altresì a svolgere il suo incarico di tesoriere dell’unione regionale. L’impegno costante per il rafforzamento della nostra struttura ci consente di affrontare con fiducia le sfide che vedono protagonista il centrosinistra pugliese, anche in questo tempo tanto complesso”.

“Ringrazio il Segretario regionale, onorevole Marco Lacarra per avermi affidato insieme al delicato ruolo di Tesoriere regionale del Pd pugliese, anche la responsabilità di occuparmi specificatamente di un tema sempre attuale, come quello della giustizia”, ha commentato Marra. “Cercherò di profondere, con tutti gli amici e compagni della segreteria regionale, il massimo impegno con spirito di servizio”.