Ospedale dedicato al Covid? Il sindaco ne prefigura la chiusura

SAN CESARIO DI LECCE - Il sindaco di San Cesario di Lecce non è d'accordo sulla strategia di Asl Lecce che avrebbe intenzione di dedicare alla cura dei pazienti Covid il locale ospedale che già nella fase dell'emergenza sanitaria ha ospitato un reparto di post acuzie. Per Fernando Coppola, primo cittadino del comune alle porte del capoluogo, questa "specializzazione" prefigurerebbe la chiusura della struttura.

"Tra l’altro smembrare l’ospedale di San Cesario e distribuire il polo riabilitativo a Galatina e Copertino penalizza i miei cittadini e li priva di un servizio sanitario che resiste nonostante l’impoverimento che il nostro ospedale ha subìto in questi anni. Quello attuale è il punto più basso che l’offerta sanitaria regionale abbia espresso nel territorio che amministro, non è tollerabile per i cittadini di San Cesario un’ulteriore contrazione dei servizi. Pertanto ho inviato una lettera alla Regione e alla Asl per chiedere un incontro e manifestare le mie perplessità”.

Uno degli obiettivi dell'azienda sanitaria è quella di evitare un impatto paralizzante di una eventuale seconda ondata di Covid sulle strutture ospedaliere del territorio, al fine di garantire quella continuità di prestazione che nei mesi del lockdown è stata messa a dura prova, determinando un ritardo per interventi chirurgici, esami diagnostici e visite specialistiche che costituisce già oggi un ulteriore problema per la sanità pubblica.