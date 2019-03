Con il suo one man show, l’ex presidente del Consiglio divora il palco con tutta la sua verve toscana, usando spesso l’arma di un sarcasmo tagliente, chiamando più volte gli avversari politici “cialtroni”, mettendo in piedi un dialogo ininterrotto con il pubblico e in mezzo al pubblico – che spesso interviene e al quale risponde -, toccando ogni argomento. E preannunciano la caduta del governo.

Qui l'articolo.