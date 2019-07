Il 27 luglio a Trento contro il Frosinone: amichevole tosta per chiudere il ritiro

LECCE - L'Us Lecce ha definito la partita amichevole che chiuderà il ritiro, in programma a Santa Cristina Valgardena dal 14 al 28 luglio. Sabato 27, alle 20.30, i giallorossi di Fabio Liverani affronteranno il Frosinone, retrocesso in serie B al termine della scorsa stagione. Il match sarà disputato allo stadio Briamasco di Trento.

Anche i ciociari, del resto, saranno in Trentino, a partire dal 25, per allenarsi a Ronzone (Trento), dopo aver trascorso un perioro di dodici giorni sul Terminillo. A guidare il Frosinone verso una pronta risalita nella massima serie, è stato chiamato Alessandro Nesta, reduce da un torneo di B sulla panchina del Perugia, portato fino al turno preliminare dei play-off (sconfitta a Verona con l'hellas per 4 a 1). Nesta e Liverani si conoscono molto bene, avendo vestito la maglia della Lazio nella stessa stagione, 2001/2002.

Sono dunque quattro in tutto i test che la squadra di mister Liverani sosterrà nella prima fase di preparazione: il primo è in programma il 20 luglio, alle 17, contro Fc Gherdenia; il secondo il 23 luglio alle 17.30 contro Asd Sport Club St. Georgen; il terzo il 25 luglio alle 17 contro l'Asdc Virtus Bolzano. Tutti questi incontri verranno giocati al campo sportivo "Mulin da Coi" di Santa Cristina.