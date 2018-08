"A" come grande attesa: Cutrofiano, si lavora per una rosa di valore

Cutrofiano – Ormai siamo in pieno countdown rispetto all’inizio ufficiale della stagione agonistica che vedrà il Cuore di Mamma (dessert) Cutrofiano impegnato nel campionato di serie A2 femminile. Un debutto in grande stile nella pallavolo che più conta, portabandiera di Puglia nel Volley Nazionale e prima società della Provincia di Lecce a partecipare a questa categoria. L’attesa di cimentarsi nelle prime amichevoli e poi in campionato è davvero tanta.

La società ha lavorato alacremente per allestire una rosa di assoluto valore da consegnare nelle mani del confermatissimo tecnico Antonio Carratù. Il Club Cutrofianese ha portato all’ombra del Barocco atlete esperte e giovani di prospettiva in un mix che si annuncia davvero interessante, votato alla sorpresa e potenzialmente capace di poter lottare in ogni partita.Nelle scorse settimane si sono legate al Cutrofiano rispettivamente: Francesca Saveriano (palleggiatrice), Emanuela Morone (opposto), Giorgia Faraone (Libero), Fabiana Antignano (centrale), Viviana Vincenti (centrale) già in rosa ed assolute protagoniste nello scorso campionato di B1.

Sofia Negro (palleggiatore), giovanissima salentina, molto più che una promessa; Silvia Lotti (laterale), elemento di qualità ed esperienza per la categoria; Serena Moneta (laterale), martello di sicuro affidamento; Merete Lutz (opposto), statunitense al debutto nel volley italiano e assoluta promessa con i suoi 208 centimetri di altezza; Alice Barbagallo (libero), già protagonista in A2 nelle ultime tre stagioni; Elisa Manzano (centrale), esperienza ed affidabilità al servizio della squadra; La rosa potrebbe arricchirsi di un ultimo tassello, un ulteriore martello per il quale la società continua a monitorare il mercato, ma senza ansie.

L’organico è già completo e valido, quindi ulteriori arrivi si verificheranno solo in caso di grandi occasioni. Nel frattempo si è completato il quadro tecnico con la conferma di Giuseppe Progna quale allenatore in seconda e scout man. Visti i nomi in rosa, certamente il Cuore di Mamma Cutrofiano si appresta ad affrontare un campionato importante, con l’obiettivo di far bene, dimostrando di meritare la categoria cogliendo importanti soddisfazioni.

Di certo non difetteranno grinta e carattere, ma soprattutto, come in tutta la storia della pallavolo cittadina, un ruolo di protagonista assoluto lo avrà il pubblico, vero valore aggiunto di un ambiente entusiasta e consapevole di vivere un sogno ad occhi aperti. Già noto il calendario. Il Cuore di Mamma Cutrofiano, inserito nel girone B di A2, debutterà in trasferta a Sassuolo il prossimo 7 ottobre per poi esordire in casa, la settimana successiva, il 14 ottobre contro Perugia. Intanto è noto il nome delle squadre che compongono il girone in cui sarà protagonista la squadra pugliese. Tutte realtà importanti del volley nazionale con cui sarà un onore confrontarsi, con la consapevolezza di essere più di una matricola: Polisportiva A. Consolini S.G. Marignano (RN), Trentino Rosa (TN); CUS Collegno Volley (TO); Teodora Casadio Ravenna; Unione Volley Montecchio Maggiore (VI); Wealth Planet Perugia Volley; Volley Accademy Sassuolo (MO); Marsala Volley (TP).

L’entusiasmo è dettato anche da una certezza maturata negli ultimi anni, quella relativa alla bontà e competitività del settore giovanile, che nella stagione conclusa ha partecipato alle fasi nazionali sia con la sua rappresentativa under 16, sia con l’under 18. Un serbatoio di atlete notevole che garantisce alla prima squadra un futuro roseo e interessantissime prospettive. Per la stagione a venire, tra l’altro, l’attenzione al vivaio si è ultimamente elevata, investendo su una nuova guida tecnica, individuata nella figura di Vito Morales, allenatore esperto e capace, da sempre impegnato a valorizzare le giovani promesse e dal palmares di tutto rispetto. Ufficio Stampa Cuore di Mamma Cutrofiano