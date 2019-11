Basket in carrozzina, Lupiae Team Salento in Basilicata: buona la prima

LECCE - Il tempo di prendere fiato e via, Lupiae Team Salento - Montescaglioso: 16-0. Un inizio da incubo quello vissuto domenica scorsa, sul parquet leccese, dalla neonata formazione della provincia di Matera di basket in carrozzina. Un debutto da prima della classe della Serie B per la Lupiae Team Salento che dinanzi al proprio pubblico e alla presenza di Fernando Zappile, presidente della Fipic (Federazione italiana pallacanestro in carrozzina) e delle istituzioni della Basilicata e Comune di Lecce, ha messo in mostra un collettivo che si candida ufficialmente a vincere il girone D.

Un domenica di sport e spettacolo grazie anche alla presenza dei “The Lesionati”, i celebri youtuber del Salento, che con le loro incursioni sugli spalti hanno ulteriormente alzato la temperatura del tifo a sostegno dei colori giallo-blu. Al termine, applausi per tutti per uno show sotto canestro, da entrambe le parti, che ha ulteriormente rafforzato la cultura dello sport per questa disciplina sempre più seguita e amata dal pubblico leccese. Intanto, grande attesa per il

Match, per la seconda giornata del campionato di basket in carrozzina, girone D, prevista per sabato 16 novembre. Si giocherà al “PalaVentura” di Lecce, alle 16,30, contro I Ragazzi di Panormus (Palermo). Ingresso libero.