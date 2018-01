Basket in carrozzina, a Termoli vittoria scaccia crisi per Lupiae Team Salento

Dopo due sconfitte consecutive, contro Rieti e Santa Lucia B Roma, la Lupiae Team Salento in quel di Termoli ritrova il gusto della vittoria. Sabato scorso, infatti, sul campo della Fly Sport Inail Molise la squadra leccese si è imposta con il punteggio di 61 a 24. Un successo netto che permette al roster allenato dal coach Rocco Bortone di non perdere di vista la capolista Rieti.

A tal proposito a fine gara il capitano dei giallo-blu Quintino De Nuccio ha dichiarato: “Era importante ritornare a vincere in quanto, al termine di questa regual season, solo una squadra accederà ai play off. Un solo, unico, posto anche se il livello del nostro girone è senza dubbio di grande spessore tecnico. Una bella sfida, quindi, che naturalmente non intendiamo mollare”.

Ora per la Lupiae Team Salento il calendario prevede il turno casalingo contro il Foligno in programma sabato 27 gennaio al “PalaVentura” di Lecce. Palla a due a partire dalle ore 17. Ingresso libero. Serie B, girone C. Classifica dopo la 5^ giornata 8 punti: NIPiC Rieti 6: Lupiae Team Salento e Boys Taranto Basket 4: Asdd Don Orione Roma 2: Polisportiva Foligno Asd Sportinsieme e Fly Sport Inail Molise 0: Sportinsieme Sud Barletta 4: Ssd Santa Lucia B ( squadra partecipante fuori classifica)

