Basket in carrozzina: in casa Lupiae Team è partita la rivoluzione giovanile

Spazio ai giovani. Questo l’input innescato dalla Lupiae Team Salento (seconda forza del campionato di Serie B di basket in carrozzina del girone C) in occasione del rush finale di primavera.

E così anche contro il Termoli il tabellino ha nuovamente confermato le certezze provenienti dalla linea verde leccese (Bottazzo, Bozzicolonna, Coi, Longo e Magrì). Risultato finale Lupiae Team Salento – Fly Sport Inail Molise: 67-37 Un match iniziato con un doveroso minuto di raccoglimento in ricordo di Andrea Capone, storico custode del “PalaVentura”, per poi andare a mettere in atto la costruzione della nona vittoria dei gialloblu dedicata, naturalmente, all’amico prematuramente scomparso. Una gara che per il top player Wilber Montano è stata all’insegna degli abbracci in quanto ex di turno.

Il colombiano, infatti, la scorsa estate è stato “strappato” alla concorrenza grazie alla forza universale dell’amore racchiuso nel nome di Lara Minonne. A tal proposito Montano a fine gara ha dichiarato: “Bella vittoria e tante emozioni vissute prima, durante e dopo la gara. Termoli mi manca ma Lecce è il top, a partire da questa società che ha tutte le carte in regola per fare il salto di categoria. Speriamo, quindi, che il 2019 sia l’anno giusto perché siamo un grande gruppo”.

Tabellino match Basket in carrozzina, 5^ giornata di ritorno del gruppo C Lupiae Team Salento - Fly Sport Inail Molise: 67-37 Parziali di tempo: 13-7; 16-8; 20-14; 18-8 Score Lupiae Team Salento De Nuccio, Longo 4, Stella 8, Ingrosso 6, Calò 14, Magrì, Coi 2, Bottazzo 8, Caicedo Montano 9, Spedicato 16, Bozzicolonna, Guarascio. Allenatore: Bortone Fly Sport Inail Molise: Cassetta, Quaranta 14, Piccioni 2, Di Santo, Pasciullo, De Marco 4, Durantini, Pavarese 11, Di Massimantonio 6. Allenatore: Pasciullo Classifica di Serie B, Girone C - due turni al termine della regular season- 20 punti: NPiC Rieti (accede alla final four) 16: Lupiae Team Salento 12: Boys Taranto Basket 10: Asdd Don Orione Roma e Pol. Foligno Asd Sportinsieme 4: Fly Sport Inail Molise 0: Sportinsieme Sud Barletta 14: Ssd Santa Lucia B (squadra partecipante fuori classifica).

