Lupiae Team Salento si congeda dal suo pubblico con la decima vittoria

Chiusura di campionato in gran stile per la Lupiae Team Salento che sabato scorso, in occasione dell’ultimo match di Serie B di basket in carrozzina stagione 2017/18, ha salutato il pubblico leccese con una bella vittoria sul Taranto: 53 a 30. Canestri a ripetizione e grande spettacolo anche sugli spalti del “PalaVentura”.

Grazie, infatti, alla presenza tra il pubblico di Nandu Popu, leader dei Sud Sound System, e P40, noto cantastorie salentino, il tifo è stato trascinato dall’energia dei due ospiti dall’inizio a oltre fine gara. Una festa nella festa che ha dato ulteriore bellezza alla decima vittoria dei giallo-blu. Per la Lupiae Team Salento si è chiusa così un’altra stagione agonistica all’insegna della crescita del proprio valore tecnico. Un altro step di potenziamento, per un roster sempre più forte in tutti i suoi reparti, e che nel cassetto ha sempre un sogno: centrare la prima storica promozione in Serie A.

Basket in carrozzina Serie B, girone C Tabellino, ultima di campionato Lupiae Team Salento – Boys Taranto Basket: 53-30 Parziali di tempo: 14-6; 19-10; 4-8; 16-6 Arbitri: Selicato da Brindisi, Baccillieri da Melpignano Score Lupiae Team Salento: De Nuccio 4, Longo, Stella 10, Ingrosso, Calò 9, Magrì, Coi,Albanese 2, Bottazzo 4, Caicedo Montano 4, Spedicato 20, Guarascio, All.: Bortone. Boys Taranto Basket: Dell'Orco 4, Todaro 6, Latagliata 4, Eletto 8, Gallipoli, Sansolino 4, Donvito, Campanile 4, Pastore. All.: L'Ingesso.

Classifica finale regual season 2017/18 22 punti: NPiC Rieti -accede alla Final Four di Piombino Dese (Padova) in programma dal 4 al 6 maggio 2018- 18: Lupiae Team Salento 14: Pol. Foligno Sportinsieme e Don Orione Roma 12: Boys Taranto Basket 4: Fly Sport Inail Molise 0: Sportinsieme Barletta 18: Ssd Santa Lucia B: fuori classifica

