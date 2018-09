Basket in carrozzina, Serie B: Lupiae Team Salento nella mani di Calò

Al via con i primi allenamenti la stagione agonistica 2018/19 della Lupiae Team Salento, storica squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B.

Il roster giallo-blu si è infatti radunato nei giorni scorsi al «PalaVentura» di Lecce per iniziare la preparazione atletica in vista del torneo che prenderà il via a novembre. Una stagione che in casa Lecce parte con due novità: il nuovo coach e il cambio di girone.

Ad Andrea Calò è stata infatti affidata la preziosa eredità tecnica dell'ex coach Rocco Bortone, la Storia della Lupiae Team Salento. Una scelta che è una naturale conseguenza in quanto in questi ultimi anni Calò, maglia n°18, è stato spesso allenatore in campo.

«Per me - dichiara il nuovo coach- è un onore poter guidare questa squadra, quasi perfetta. Il mio compito principale sarà, infatti, quello di far uscire da ogni atleta il massimo delle potenzialità, ancora inespresse, al fine di regalarci ulteriori, grandi, soddisfazioni corali anche nel girone meridionale».

L'altra novità riguarda infine il cambio di girone. Uno spostamento, dal raggruppamento centro a quello del sud dell'Italia, che comporterà lunghe e dispendiose trasferte, nel momento in cui si dovrà andare a giocare in Calabria e Sicilia, ma anche grandi attese in vista dei derby di Puglia contro Bari e Barletta.

Lupiae Team Salento 2018/19: Albanese Gabriele, Bortone Rocco Antonio, Bottazzo Angelo, Bozzicolonna Sabrina, Calò Andrea, Coi Andrea, De Giorgi Fabio, De Nuccio Quintino, De Nuzzo Francesco, Donato Gioia, Guarascio Pierluigi, Ingrosso Luigi, Longo Giuseppe (detto Dario), Daniele Magrì, Caicedo Montano Wilber, Ahmed Rebaz, Spedicato Simone e Stefanizzi Paolo.

Staff tecnico:

Allenatore: Andrea Calò

Vice allenatore: Andrea Coi

Mental coach: Bortone Rocco Antonio

Meccanico: Gianni Luca Coi

Team Manager: Sergio Garzya

Accompagnatori: Giuseppe Calogiuri, Alessandra Maggio e Angelo Rosa

Responsabile della Comunicazione: Pino Montinaro

Staff societario:

Presidente: Simone Spedicato

Vice Presidente: Andrea Coi

Consiglieri: Angelo Bottazzo e Tau Germano

Direttore Sportivo: Gianni Landi

Segretario: Donato Gioia

Nella foto principale, da sinistra a destra, il presidente Simone Spedicato, il nuovo coach Andrea Calò, il direttore sportivo Gianni Lanni, la Storia della Lupiae Team Salento Rocco Bortone ed il Team Manager Sergio Garzya.

