Bcc Leverano: al centro dello schieramento confermato Serra

Un buon muro dà solidità alla costruzione di una casa. Marco Serra sarà anche per il 2020-2021 una colonna portante della BCC Leverano, elemento fondante di un gruppo che negli anni si è dimostrato spesso vincente.

"In questi anni, anche se le strade con qualche compagno come Scrimieri si sono separate per qualche stagione, i rapporti al di fuori del campo si sono sempre più rafforzati, quindi quest'anno più che mai il gruppo sarà un punto di forza. Tornare a giocare nel nostro palazzetto davanti ai propri tifosi sarà fondamentale se si vuole affrontare una stagione da protagonisti. Dopo due anni di lontananza da quel parquet l'obiettivo, grazie anche alle operazioni di mercato portate avanti dalla società, è quello di riportare l'entusiasmo creato in passato".

"Che torneo sarà? A causa del Coronavirus la federazione concentrerà quasi tutto il girone in Puglia, limitando così gli spostamenti fuori Regione e ulteriori costi alle società. Ad attenderci quindi molti derby, motivo per cui mi aspetto un campionato molto equilibrato. Credo sia presto fare previsioni, i gironi sono ancora da completare".

COMUNICATO STAMPA