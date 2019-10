Campionato italiano calcio amputati 2019: le finali a San Donato di Lecce

Sabato 2 novembre a partire dalle ore 9.00 si terranno le finali del Campionato Italiano Calcio Amputati 2019.

Le partite si disputeranno presso il Campo Sportivo di San Donato di Lecce in via A. Kuliscioff 2, lo stesso campo che vede protagonista la Scuola Calcio Élite di Fabrizio Miccoli. Per disputarsi la finale, scenderanno in campo quattro squadre, A.D.P. Levante C Pegliese, A.S.D. Fabrizio Miccoli, A.S.D. Nuova Montelabbate e l’A.S.D. Vicenza Calcio Amputati, che giocheranno secondo il regolamento tecnico della Federazione internazionale WAFF applicato al Calcio a 5 (4 giocatori più 1 portiere) con due tempi da 15 minuti.

La prima partita in programma vedrà contrapposta la formazione di casa dell’A.S.D Fabrizio Miccoli contro la squadra di Genova per la conquista del terzo posto. A seguire Montelabbate (PU) e Vicenza si contenderanno il primo titolo assoluto di Campione d’Italia per il calcio amputati.

Un appuntamento importante e unico per il nostro territorio, come sottolinea anche Fabrizio Miccoli: “Sarà una vetrina importante per il territorio, e sono inoltre molto contento come unica società del Sud a sostenere questa disciplina sportiva che promuove la cultura dell’inclusione e il rispetto della diversità. Faccio il mio personale in bocca al lupo per le finali a tutte le squadre ed in particolare ai miei ragazzi Luca Zavatti, Gabriele Albanese, Dario Longo, Marcello Cirisano, Roberto Sodero, Salvatore Iudica, Gianpiero la Regina, Johnny Calabrese”.

Il Main sponsor del primo Campionato Italiano di Calcio amputati è “Octo Telematics”. Lo sponsor disciplina è “Cattolica Assicurazioni”. Sponsor della Scuola Fispes: “Fondazione Pasquinelli”.La A.S.D. Fabrizio Miccoli ringrazia Banca Popolare Pugliese, Links Management And Technology SpA, Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, e Nuove Tecnologie Ortopediche Colella. Un ringraziamento speciale al Comune di San Donato di Lecce ed al Consiglio Regionale della Regione Puglia.

Programma completo dell’evento:

ore 8.30 arrivo delle squadre allo stadio

ore 9.00 presentazione della manifestazione

ore 9.30 finale 3° posto – A.D.P. Levante C Pegliese vs A.S.D. Fabrizio Miccoli

ore 10.30 finale 1° posto – A.S.D. Nuova Montelabbate vs A.S.D. Vicenza Calcio Amputati

ore 11.30 premiazioni

COMUNICATO STAMPA