Coppa delle Province di tennis, salentini alle finali di Macroarea

Presso il Circolo Tennis di Maglie importante qualificazione per la rappresentativa salentina che, superando nella partita decisiva la rappresentativa barese per 7 a 2, ha guadagnato l'accesso alla fase di Macroarea per il Centro-Sud che metterà a confronto Sicilia, Campania, Puglia, Abruzzo/Molise. L'altra squadra pugliese qualificata è la rappresentativa della provincia di Taranto che ha prevalso su quella foggiana e della BAT nell'altro girone di qualificazione chi si è svolto ad Andria.

I giovanissimi under 10 e 11, nati negli anni 2007, 2008 e 2009, guidati dal tecnico Andrea Trono, coadiuvato dal tecnico Cosimo Pino, in questi tre giornate magliesi hanno superato la Basilicata, che riuniva i ragazzi di Matera e Potenza, il Brindisi e, in finale la forte rappresentativa barese capitanata dal tecnico Giusi Zigrino.

I giovani leccesi che hanno contribuito alla qualificazione sono Veronica Chiara Tundo, Umberto Ciccirillo, Federico Troso, Ginevra Puce, Cristiano Gammariello, Filipo Avantaggiato, Anna Giliberti, Virginia Rita Schiavone, Marco De Pascalis, Pierandrea Valente, Marco Pagliula, Cassandra Durante, Ludovica Parlangeli, Riccardo Manca.

Orgogliosissimo dei propri ragazzi il capitano Trono che, in una dichiarazione al termine della competizione, ha voluto condividere il risultato con i colleghi e con i circoli di appartenenza. Un risultato che premia l'impegno di questi mesi e il sacrificio di tutti.

Il presidente provinciale FIT, Elio Pagliara, ha invece sottolineato come, ancora una volta, il Circolo Tennis Maglie abbia confermato, con successo, l'impegno organizzativo. Per Pagliara: “La Federazione ha voluto la certezza della riuscita di questa manifestazione e per questo ha scelto il circolo magliese abituato all'organizzazione di importanti eventi”.

Il consigliere regionale FIT e direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Abbiamo voluto fortemente la Coppa delle Province a Maglie, proprio perché il Salento meritava una manifestazione del genere. Tanti bambini, tanti genitori, tanto pubblico e tanto interesse, aiutati anche da tre splendide giornate di sole, e, ciliegina sulla torta, abbiamo avuto la rappresentativa leccese che si è qualificata per la fase nazionale. Contenti e orgogliosi per aver contribuito anche noi con la nostra organizzazione e le nostre strutture. Questa manifestazione è una conferma della nostra vocazione per la promozione del tennis giovanile sul territorio.

Oltre al tennis di livello superiore, come i campionati di serie A1, B e i vari tornei organizzati durante l'anno, l'impegno verso i giovani continua con il prossimo evento internazionale che vede il nostro circolo come vetrina per le giovani promesse del tennis. Dal 22 al 29 aprile prossimo, la diciassettesima edizione del Torneo Internazionale Under 12, Trofeo Maglio, appartenente al circuito di Tennis Europe, sarà, per molti ragazzi, il trampolino di lancio per il tennis ad alto livello”.

