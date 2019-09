Eccellenza, Deghi Calcio verso il debutto contro il Corato 1946. Mister Lima: "Un grande match"

LECCE – Domenica prende il via il campionato di Eccellenza e la formazione della Deghi Calcio sta ultimando la preparazione per l’esordio in trasferta contro il Corato 1946 sull’erba artificiale di Ruvo di Puglia.

La squadra salentina, allenata dall’ex giallorosso Francisco Lima e al debutto nel massimo campionato regionale, affronterà una delle compagini che partono con i favori del pronostico. Sarà disponibile anche l’ultimo arrivato in casa Deghi, l’attaccante Rafael Tardin che lo scorso anno ha militato nella squadra maltese dell’Hibernians.

“Il Corato è senza dubbio una della squadre più forti di tutto il torneo – ha commentato il tecnico Lima -; dopo una stagione non esaltante, la società ha rivoluzionato l’organico aggiungendo qualità, forza fisica ed esperienza. Prepareremo la partita nel migliore dei modi curando ogni dettaglio e provando a non farci sorprendere. Non so come finirà, ma sono certo che sarà un grande match”.

Nell’ultima uscita, nella gara di andata degli ottavi di Coppa Italia, la Deghi ha pareggiato 2 a 2 con l’Otranto. “Dopo aver pagato una partenza non perfetta, siamo usciti alla distanza e nella ripresa si è vista una squadra convinta e più aggressiva, atteggiamento che ci ha consentito di trovare il pareggio. Sappiamo bene che sarà un campionato duro e livellato verso l’alto, ma noi siamo al lavoro per essere pronti domenica dopo domenica”. La Deghi ha sede a Lecce e disputa le sue partite interne presso il campo sportivo di San Pietro in Lama.