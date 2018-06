Festival del Milanismo, Mirabelli e Massaro “abbracciano” la Città Bella

GALLIPOLI – Un appuntamento speciale e di prestigio per gli appassionati di calcio e soprattutto per i supporter salentini di fede rossonera che si ritroveranno domani pomeriggio presso il Gallipoli resort, sulla provinciale per Sannicola, in occasione del primo Festival del Milanismo. Ospiti d’onore il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli (il quale dopo aver confermato nei giorni scorsi la sua presenza e giunto in queste ore nella città bella) e l’ex bandiera della squadra rossonera, Daniele Massaro. La manifestazione di carattere sportivo e sociale, nel corso della quale sarà consegnato anche il Premio Gallipoli Rossonera, è stata organizzata nei minimi dettagli dal Milan Club di Gallipoli, presieduto da Andrea Natali, in collaborazione con il network Radio Rossonera ed in particolare con uno dei suoi editori, nonché vice presidente dell’associazione “Milanisti 1899”, Alessandro Jacobone.

Una ricca serata di sport con la presenza di ospiti e intermezzi musicali che darà concretezza ad un progetto che nasce da lontano, al quale il Milan Club Gallipoli, insieme a Jacobone, compagno di un viaggio tanto affascinante quanto intricato, ha lavorato sin dall’autunno scorso. L’idea, come spiegano gli organizzatori, è stata concepita dalla volontà di riunire i Milan Club e tutti i tifosi rossoneri non solo del Sud Italia, ma dalle regioni limitrofe e da ogni parte della penisola: “il momento storico non è certo dei più esaltanti, considerazione che rafforza l’idea di dover e voler rivendicare con orgoglio l’essere milanisti, nella consapevolezza che la grandezza appartenga al dna del diavolo come testimonia la sua impareggiabile storia”. Inoltre, la manifestazione vuole proporsi come un chiaro segnale alla nuova proprietà, troppo spesso alla ricerca di orizzonti lontani: il cuore pulsante del Milan ed il più importante bacino di riferimento del tifo rossonero è, e resterà, in Italia.

In questo scenario si inserisce anche la consegna del “Premio Gallipoli Rossonera”: un riconoscimento, realizzato dai maestri locali della cartapesta, con il quale gli organizzatori hanno voluto insignire giornalisti e personaggi del mondo legato al Milan calcio che, a vario titolo, si siano contraddistinti nel corso della propria carriera o si siano spesi per la causa rossonera. A ricevere il premio saranno Alessandro Jacobone e Pietro Balzano Prota, rispettivamente co-editore e direttore di Radio Rossonera, prima radio interamente dedicata al Milan per dar voce ed essere la voce dei tifosi; Furio Fedele, gallipolino doc, giornalista del Corriere dello Sport da sempre vicino ai colori rossoneri; Xavier Jacobelli, firma tra le più illustri ed autorevoli del giornalismo italiano, direttore di Tuttosport; Pasquale Campopiano, community manager di Ac Milan e giornalista che ha seguito da vicino la trattativa dell’acquisizione della società da parte della nuova proprietà cinese, raccogliendo le sue impressioni ed i suoi spunti nel libro #nerosurosso; Daniele Massaro, ambasciatore nel mondo per il Milan.

Inoltre, in apertura del festival, sarà presente in video collegamento l’avvocato Giuseppe La Scala, vice presidente dell’associazione “Piccoli Azionisti” del Milan. La serata, che partirà dalle 18,30, sarà presentata da Luigi Alemanno e Paola Vella. Prevista la partecipazione di nunerosi club rossoneri della provincia e anche da fuori regione e per tifosi che non sono riusciti ad acquistare il biglietto c’è la possibilità di seguire l’evento sul profilo social di “Radio Rossonera” o sintonizzandosi sulle frequenze del network radiofonico. A fare gli onori di casa ad ospiti e ai dirigenti rossoneri giunti nel Salento in queste ore i componenti del consiglio direttivo del Milan Club Gallipoli, dal presidente Andrea Natali, ad Antonio Cataldi, Giovanni Greco, Giuseppe Ripa, Benito Piteo, Gabriele Potenza, Michele Caggiula, Tommaso Provenzano e Luigi Alemanno.

