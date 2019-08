Gabriel assapora già la sfida in casa Inter. "Attesi da una stagione dura"

A poco più di tre settimane dall’inizio del campionario, il Lecce continua la preparazione in terra salentina, dopo il ritiro in Trentino. Tra i nuovi arrivati, il portiere brasiliano Gabriel Vasconcelos, nella passata stagione al Perugia.

“Sono stato accolto benissimo – afferma – il gruppo è importante ed è tra i fattori che ti permettono di vincere un campionato. Siamo molto uniti e compatti. Abbiamo lavorato sodo durante il ritiro, puntando sulla qualità più che sulla quantità”.

“Nell’ultima amichevole col Frosinone – prosegue - ci siamo confrontati con ex giocatori di serie A. E’ stato un buon test per noi. In queste settimane, prima dell'inizio del campionato, siamo a totale disposizione del mister per continuare a crescere ancora, soprattutto per migliorare a livello tattico e tecnico. La preparazione prosegue bene e il nostro allenatore ci spinge sempre a fare il massimo. Per un calciatore, questo, è davvero importante”.

Gabriel è rimasto colpito dal calore della tifoseria giallorossa presente durante l'amichevole a Trento. “Ci servirà il supporto e l'appoggio dei nostri tifosi che ci daranno la carica e lo stimolo per affrontare un campionato che sarà difficilissimo. E' stato molto bello vederli a Trento”.

La prima partita del Lecce sarà in casa dell’Inter, il 25 agosto, alle 20,45. Per Gabriel, ex Milan, sarà un po’ come affrontare un derby. “Ma ora sono al Lecce e so che il derby è contro il Bari, che però gioca in C. Contro l'Inter ci aspetta una partita durissima, dovremo fare qualcosa di straordinario. Il Meazza comunque è uno stadio bellissimo, quando entri senti un’atmosfera particolare, per noi sarà stimolante”.

“Il ruolo del portiere – conclude - è molto importante e io cercherò di dare il meglio. Non significa solo difendere una porta, ma lavorare in squadra. Ognuno di noi cercherà di dare il meglio, in qualsiasi ruolo, in campo e fuori campo, per il bene del Lecce. Dobbiamo sempre dare qualcosa in più”.