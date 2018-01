Tiro a segno: al via la prima gara delle specialità olimpiche ad aria compressa

LECCE – Riparte l’anno sportivo del 2018 presso la sezione del Tiro a segno di Lecce. Nei giorni 20 e 21 e poi, ancora, 27 e 28 gennaio, si svolgerà infatti la prima gara federale ufficiale delle specialità olimpiche ad aria compressa. Nella suggestiva e storica sede Ottocentesca del tiro a segno “Principe di Piemonte” di viale Grassi di Lecce, oltre 250 atleti parteciperanno alla gara, valevole per le ammissioni ai campionati italiani.

Dai Giovanissimi, alle prime importanti competizioni, ai Tiratori nazionali, reduci da prestigiosi risultati in campo mondiale ed europeo ottenuti nel corso dell’anno 2017. “ La Sezione di Lecce, come consolidata tradizione, è orgogliosa di ospitare anche quest’anno, l’importante evento, reso possibile grazie alla preparazione e competenza del suo collaudato staff di istruttori e collaboratori, impegnati a fornire il supporto tecnico e logistico agli atleti partecipanti per la buona riuscita della manifestazione” ha dichiarato il presidente della sezione Francesco Tommasi, assieme al consiglio direttivo.

Il pubblico è invitato all’evento, che avrà inizio alle 10 del mattino di sabato 20 gennaio.