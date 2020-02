Lecce, gran vittoria contro il Torino: Barak e Saponara, esordio convincente

LECCE - Con un risultato rotondo il Lecce centra la prima vittoria casalinga della stagione: 4 a 0 al Torino e la panchina di Mazzarri traballa come con mai. Con la vittoria odierna la squadra di Liverani, che ha dimostrato organizzazione, attenzione e gran voglia di riscatto, rilancia le sue ambizioni di salvezza dopo una striscia negativa interrotta solo dal buon pareggio interno contro l'Inter di due settimane addietro. Importanti si sono rivelati gli inserimenti di Barak e Saponara, la cui qualità e personalità ha dato fiducia ai compagni tra i quali spiccano Rispoli e Donati, autori di una prestazione impeccabile sugli esterni.

Primo tempo

Deiola schierato in mediana nonostante la sera della vigilia passata in preda ai sintomi influenzale, Barak e Saponara in campo da subito, Mancosu in panchina, anche lui vittima di una indisposizione dell'ultimo minuto. Cosi Fabio Liverani decide di impostare la squadra, con Donati ancora sulla corsia laterale sinistra e Calderoni fuori dagli undici titolari.

In apertura di gara Verdi calcia oltre la traversa una punizione da posizione ottimale. Scampato il pericolo il Lecce passa in vantaggio all’11’ eseguendo uno schema tanto semplice quanto efficace: su calcio d’angolo Falco appoggia corto a Saponara che mette al centro, rasoterra, dove Deiola calcia tutto solo e realizza.

Al minuto 20 i padroni di casa raddoppiano: questa volta la marcatura è di Barak che calcia di potenza una sorta di rigore in movimento dopo una respinta di testa di Djidji. Il Torino ricorre alla prima sostituzione al 23’, dopo una buona azione in contropiede lanciata da Belotti: Verdi, infortunato, lascia il posto a Millico e non si può dire che per la squadra di Cairo sia un periodo fortunato. Al 27’ termina fuori il tiro a giro di Berenguer dal vertice della lunetta. Al 31’ una ghiotta occasione per parte: Lapadula, ben servito da Saponara, calcia sui piedi di Sirigu e sul capovolgimento di fronte il tiro di Millito termina appena al lato. Alta la conclusione di testa di Deiola al 35’: il Lecce gioca con personalità, non concede spazio nei duelli individuali e con un buon fraseggio riesce quasi sempre a far correre i granata che inevitabilmente si portano dietro la fatica degli impegno di Coppa Italia con il Milan, concluso ai tempi supplementari.

Al 39’ il Lecce non sfrutta come dovrebbe un contropiede: quando Majer cerca il passaggio per Lapadula arriva la deviazione in corner di un difensore. Al 44’ annullato un gol agli ospiti: De Silvestri è in fuorigioco quando devia la punizione calciata da Berenguer. L’assistente dell’arbitro segnala subito la posizione irregolare, poi la conferma arriva dal Var.

Secondo tempo

Al 55’ Petriccione in campo per Deiola, mentre Mazzarri richiama Djidji per Edera. Al 61’ De Silvestri di testa anticipa Lucioni su punizione di Falco, con il capitano che vede svanire l'opportunità di colpire a rete. Nell’azione successiva Lapadula, di testa, chiama Sirigu alla parata in tuffo. Il Lecce trova finalmente il gol al 65’ con un gran tiro di Falco sul quale l’estremo granata non può davvero nulla.

Lyanco prende il posto di Rincon al 70’. Calcio di rigore per il Lecce al 77’: Shakhov, entrato cinque minuti prima per Saponara subisce un chiaro fallo in area e l'arbitro indica il dischetto dopo la conclusione alta di Falco. Lapadula s'incarica dell'esecuzione e trasforma. A sette minuti dalla fine spazio anche a Paz che entra al posto di Majer. Vigorito non vuole essere da meno dei compagni e chiude lo specchio a Belotti, negando al forte attaccante il gol della bandiera. Il Toro ci prova ancora e un tiro di Lyanco, a colpo sicuro, viene deviato provvidenzialmente in corner.

Dopo due minuti di recupero l'arbtiro Rocchi sancisce la fine delle ostilità: il Lecce può festeggiare contro i suoi tifosi, mentre il Torino affronta il momento più caldo della sua stagione. Il patron Cairo e lo stato maggiore granata si riuniscono a fine partita per decidere se sollevare o meno il tecnico dal suo incarico.

Il tabellino di Lecce-Torino 4 a 0

LECCE (4-3-3): Vigorito; Rispoli, Lucioni (cap.), Rossettini, Donati; Majer (83' Paz), Deiola (55’ Petriccione), Barak; Falco, Lapadula, Saponara (72’ Shakhov). A disposizione: Chironi, Vera, Mancosu, Monterisi, Dubickas, Calderoni, Oltremarini, Maselli, Rimoli. Allenatore: Liverani

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Bremer, N’Koulou, Djidji (58’ Edera); De Silvestri, Rincon (Lyanco), Meitè, Aina; Verdi (23’ Millico), Berenguer; Belotti (cap.). A disposizione: Ujkani, Rosati, Singo, Allenatore: Mazzarri

Marcatori: 11’ Deiola, 20’ Barak, 64’ Falco, 29’ Lapadula (rig.)

Ammoniti: 12’ N'Koulou, 18’ Meitè, 32’ Majer, 43’ Deiola, 59’ Aina, 78’ Lapadula

Arbitro: Rocchi di Firenze

Assistenti: Mondin di Treviso e Mastrodonato di Molfetta; quarto uomo: Di Martino di Teramo; Var: Nasca di Bari; assistente Var: Cecconi di Empoli

La 22esima giornata

I risultati: Bologna-Brescia 2 a 1; Cagliari-Parma 2 a 2; Sassuolo-Roma 4 a 2; Juventus-Fiorentina 3 a 0; Lazio-Spal 5 a 1; Milan-Verona 1 a 1; Atalanta-Genoa 2 a 2; Lecce-Torino 4 a 0; Udinese-Inter (20.45); Sampdoria-Napoli (lunedì 20.45)

Classifica: Juventus 54; Lazio 49; Inter 48; Atalanta e Roma 39; Cagliari, Parma e Milan 32; Verona e Bologna 30; Napoli e Torino 27; Sassuolo 26; Fiorentina 25; Udinese 24; Sampdoria 20; Lecce 19; Genoa 16; Brescia e Spal 15.