European Beach Rugby: Manta, un salentino alla guida della nazionale

La terza edizione dell’European Beach Rugby Championship si svolgerà il 27 e 28 luglio al Dynamo Beach Sports Centre di Mosca. La Federazione Italiana Rugby, che nei giorni scorsi ha diramato le convocazioni, ha confermato Enrico Gottardo a capo del settore tecnico con Nicola Bezzati alla guida della Nazionale Femminile, giunta seconda in classifica nella passata edizione quando in panchina era presente il salentino Fabio Manta che da ora sarà il nuovo coach della Nazionale Maschile.

La rappresentativa si presenta all’appuntamento nella capitale russa reduce dal terzo posto del 2018, quando per gli Azzurri la difesa del titolo conquistato nel 2017 si concluse in semifinale contro la Georgia: «Il nostro obiettivo è quello di riconfermarci ai vertici di questa spettacolare disciplina - afferma Fabio Manta - con la voglia di migliorare il risultato dell’ultima edizione»

L’Italia sarà nel Poule B. Nella prima partita, se la vedrà con la Lettonia, poi Moldavia e per finire Georgia in un match che si preannuncia decisivo per le sorti del girone:«Lo scorso anno i ragazzi si sono arresi ai georgiani in semifinale dopo una partita ricca di episodi sfavorevoli - dichiara Coach Manta - faremo tesoro dell’esperienza maturata e daremo il massimo per portare a casa il successo»

Il Girone B non presenta insidie per la Russia padrona di casa con Croazia, Austria e Lituania. Le Azzurre, che avevano accarezzato il sogno di portare a casa l’oro continentale nel 2018, saranno inserite nel Girone B con Georgia, Lettonia e Bielorussia. Nel Poule A insieme alle due volte Campionesse della Russia presenti anche Austria, Croazia e una inedita Spagna alla sua prima esperienza all’Europeo.

«Sono estremamente felice di rappresentare il mio Paese ancora una volta in una manifestazione importante come l’Europeo di Beach Rugby - conclude Manta - per questo devo ringraziare non solo la Federazione Italiana Rugby che mi ha designato, ma anche il Comitato Regionale Pugliese e il suo Presidente Grazio Menga con il quale da oltre 10 anni collaboro per la promozione del Beach Rugby su tutto il territorio».

Una crescita esponenziale quella della Puglia che si è vista rappresentare, nella appena concluso Master Finale del Trofeo Italiano Beach Rugby, da ben quattro squadre con il Salento Rugby femminile (allenato dallo stesso Manta ndr) che è restato ai piedi del podio giungendo quarto, miglior risultato di sempre per una squadra pugliese.

Sarà possibile seguire le partite dell’Europeo in streaming al link: http://tvstart.ru/en/

Squadra Nazionale Maschile Beach Rugby

Andrea BARBATI (Frascati Rugby Club)

Lorenzo BILOTTI (Primavera Rugby)

Marco BITETTI (UR Capitolina)

Simone BRUI (Lazio Rugby 1927)

Giulio COLITTI (UR Capitolina)

Alberto DELL’ANTONIO (Valsugana Rugby Padova)

Gianmarco DUCA (Lazio Rugby 1927)

Luca ERCOLANI (Lazio Rugby 1927)

Guglielmo GIANCARLINI (Civitavecchia Centumcellae)

Valerio LO SASSO (Lazio Rugby 1927)

Francesco MARINI (Rubano Rugby)

Gustavo MOZZATO (Valpolicella Rugby)

