Perle di Puglia Casarano, sbrigata in scioltezza la pratica Palo del Colle

Ci è voluta poco meno di un’ora ad Anastasia e soci per mandare in archivio con una bella vittoria la pratica Palo del Colle: una partita dominata dal primo all’ultimo punto che ha visto i rosso-azzurri assoluti padroni del campo al cospetto di un avversario che nulla ha potuto di fronte all’imponente forza d’urto della capolista.

La vigilia della trasferta in terra barese non lasciava presagire una storia del match così agevole per il Perle di Puglia Casarano: il rientro in campo dopo tre settimane di stop a causa della sosta, un possibile calo di concentrazione dettato dalla posizione in classifica dell’avversario e lo stato febbricitante del regista Nicolazzo hanno rappresentato una serie di insidie che avrebbero potuto complicare l’andamento della partita.

Invece i ragazzi di Mister Monaco hanno fornito l’ennesima prova di maturità della stagione entrando in campo con la giusta concentrazione e cattiveria agonistica che gli ha permesso di portare a casa tre punti con il minimo sforzo.

La cronaca del match è davvero poca roba: tutti e tre i parziali parlano di un Perle di Puglia Casarano assoluto padrone (25-12, 25-10, 25-13) che ha sciolinato ottime trame di gioco meritandosi gli applausi anche del pubblico di casa. Da registrare ad onor di cronaca il primo punto in serie C per il giovane Gabriele Donno e l’esordio in campo del libero Francesco Giaffreda.

L’inizio del nuovo anno lascia ben sperare con la capolista che non lascia nemmeno le briciole agli avversari … ora sotto a chi tocca!

COMUNICATO STAMPA