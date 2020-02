Passione per equitazione gli vale ennesimo riconoscimento: premiato giovane salentino

GALLIPOLI – Ha appena 18 anni, ma già diversi riconoscimenti alle spalle grazie alla sua passione per l’equitazione e per lo sport in generale.

Lorenzo Nestola, gallipolino di origini – e allievo dell’istruttore Pierantonio Carovini del circolo ippico “Il Monte”- già medaglia d'oro ai campionati regionali 2018, è stato premiato dal comitato Fise Puglia al "Gran galà del cavaliere" per la Puglia e la Basilicata, che si è tenuto il 6 febbraio a Ostuni.

Ma non è il solo successo che vanta l'atelta. Il giovane salentino, infatti, ha conquistato il primo posto nella categoria 125 di salto a ostacoli su 38 partecipanti nella complessa Arena di Fieracavalli a Verona il 10 novembre scorso sul suo fido Dindinlady, un cavallo olandese.