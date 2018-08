Orgoglio e realismo, Sticchi Damiani fissa i paletti. E chiude il caso Chiricò

LECCE – Orgoglio e consapevolezza. Il presidente dell’Us Lecce, Saverio Sticchi Damiani, attende con trepidazione, come tutti i tifosi della squadra giallorossa, l’esordio di lunedì sera a Benevento ma sa che, per difendere la serie cadetta, non servono fughe in avanti né sbalzi umorali.

Il massimo dirigente del club si è presentato in sala stampa per una sorta di incontro introduttivo al campionato. In apertura Sticchi Damiani ha espresso “grande soddisfazione e senso di responsabilità per il fatto di rappresentare la Puglia, insieme al Foggia”.

Il forma della serie B

Poi è passato subito a segnare sulla mappa le coordinate del realismo: “Siamo consapevoli delle difficoltà: il format a 19 con 4 retrocessioni significa partecipare a uno dei campionati più difficili degli ultimi anni. Per un dettaglio ci si può trovare coinvolti nella lotta per i play off come in quella per i play out, del resto già alcuni mesi fa parlai di una serie A2. Il campionato di B si avvicina sempre di più ad alcuni parametri della A, va difeso a tutti i costi. Poi si cresce nel tempo. La differenza con la C è enorme, era molto più contenuta solo alcuni anni addietro”.

La campagna trasferimenti

Sticchi Damiani ha quindi passato in rassegna il calciomercato: “Tutte le squadre si sono mosse con grandi risorse. Lo abbiamo fatto anche noi, con mercato dispendioso perché la parola d’ordine, ripeto, è conservare la categoria. Abbiam fatto grossi sforzi, se ci pensate abbiamo preso diversi elementi che negli ultimi anni hanno vinto il torneo. Il mister ha un compito difficile: è avvenuta una vera rivoluzione dal punto di vista tecnico, nel calcio non esiste la bacchetta magica. Se ci saranno difficoltà iniziali, dobbiamo avere pazienza”.

“Le operazioni che avevamo in testa – ha proseguito il presidente - sono andate in porto: mi è piaciuto come in 24 ore siamo stati tempestivi a prendere Petriccione, ma anche quella di Lucioni è una operazione importante: forse è il più forte difensore centrale in circolazione per questa serie. Anche su Scavone c’era tanta concorrenza. Fa piacere che tanti calciatori che potevano andare in altre piazze, abbiano scelto Lecce”.

I tifosi e il caso Chiricò

In attesa del giudizio del campo, quello dei tifosi sembra positivo: “La risposta della piazza è eccezionale. Aver ribadito il dato dello scorso anno quando c’erano prezzi più bassi, aver raddoppiato il nostro precedente record in serie B, essere sul podio per quanto riguarda l’intero campionato è qualcosa di importante. In poche ore, poi sono stati venduti tutti i biglietti per la trasferta di Benevento, questo ci dà grande energia”.

Un capitolo a parte è stato dedicato alla querelle Chiricò. Sticchi Damiani ha di fatto archiviato il caso, prima ancora di una effettiva soluzione definitiva che possa spegnere il focolaio di protesta che si è acceso per il tesseramento di un calciatore inviso alla parte più radicale della tifoseria per atteggiamenti che non gli sono mai stati perdonati: “Non deve essere un qualcosa che induca contrasti, la mia posizione è di grande rispetto verso gli ultrà perché alla fine si abbonano in migliaia, non chiedono mai nulla, non entrano mai nel merito del mercato. Se fanno le loro battaglie, condivisibili o meno, lo fanno in buona fede. Rispetto molto di più una posizione come questa di quella di coloro che magari chiedono un abbonamento in omaggio e poi sono i primi a criticare quando qualcosa non va per il verso giusto. Si tratta di un episodio spiacevole, ma isolato. Adesso c’è una trattativa importante che riguarda il calciatore, altre ce ne sono state perché qualcuno voleva speculare approfittando dell’incompatibilità ambientale: la Ternana è molto corretta, se si verificheranno le condizioni giuste, si arriverà alla cessione. Mi è dispiaciuto solo che questa storia si sia ripercossa su Meluso che ha lavorato benissimo, lui opera nell’interesse della società. Se non si è tenuto conto di alcuni aspetti, la responsabilità è più che altro mia ma a parziale scusante devo dire che l’operazione è stata perfezionata in pieno campionato quando avevamo molte altre cose per la testa”.

Infine Sticchi Damiani ha informato i cronisti che sono iniziati i lavori di rifacimento totale del manto erboso e che tutto sarà pronto per l’esordio in casa di domenica prossima contro la Salernitana. Non solo, sarà presto installato un nuovo tabellone ed è stato ristrutturato completamente lo spogliatoio della squadra di casa”.