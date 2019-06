Torneo collegiale Italo-Russo. Al Bianco il Lecce sfida Torpedo e Spartak

GALLIPOLI – Si svolgerà per la prima volta in Puglia, sui campi sportivi di Gallipoli e Taranto, il torneo collegiale internazionale Italo-Russo che tra triangolari, quadrangolari e sfide evento vedrà impegnate le selezioni calcistiche giovanili di Spartak Mosca, Torpedo Mosca, Bari, Taranto e Lecce. Le sfide si svolgeranno dal 20 al 22 giugno presso gli stadi comunali “Antonio Bianco” di Gallipoli e “Iacovone” di Taranto. La manifestazione sportiva Aratravel Cup è stata organizzata in collaborazione con la Uisp Puglia, PugliaPromozione, Aeroporti di Puglia, Provincia di Lecce, Comuni di Gallipoli, Lecce e Taranto, Dipartimento dello sport della città di Mosca-Moskomsport, Consolato generale d’Italia a Mosca e consorzio Mari di Taranto.

Le due squadre russe e lo staff di Spartak e Torpedo, insieme alle figure istituzionali del ministero dello Sport di Mosca, sono atterrati questo pomeriggio all’aeroporto di Bari con il volo diretto della compagnia aerea S7 e accolti dai rappresentanti di Pugliapromozione e Aeroporti di Puglia. La manifestazione ha lo scopo di promuovere, a livello internazionale, il turismo sportivo legato alla destagionalizzazione del territorio pugliese. Fortemente voluto e ben accolto sia dalle istituzioni sia dagli imprenditori, che da sempre sono impegnati nel far conoscere le bellezze del territorio all’estero, in primis il tour operator Aratravel, Rofimi Group, Ros Trade e le compagnie aeree S7 e Turkish airlines. L’evento avrà la visibilità anche a mezzo stampa e attraverso le televisioni russe per rendere la Russia e la Puglia sempre più vicine in considerazione dell’importanza del collegiale per il territorio pugliese e per l’interscambio delle relazioni internazionali già consolidate con i nuovi collegamenti aerei e il recente viaggio istituzionale dei presidenti della Regione e della Provincia di Lecce.

Di seguito il calendario delle gare del torneo collegiale:

Giovedì 20 Giugno 2019 - Stadio A.Bianco di Gallipoli

Ore 09.30 - 1^ Gara Quadrangolare - Torpedo Mosca vs Aurora Bari

Ore 16.00 - 2^ Gara Quadrangolare - Spartak Mosca vs San Paolo Bari

Gara Evento

Ore 17.30 - Torpedo vs US Lecce

Venerdì 21 Giugno 2019 - Stadio A.Bianco Gallipoli (LE)

Ore 09.30 - 3^ Gara Quadrangolare - Spartak Mosca vs Aurora Bari

Ore 16.00 - 4^ Gara Quadrangolare - Torpedo Mosca vs San Paolo Bari

Gara Evento

Ore 17.30 - Spartak Mosca vs US Lecce

Sabato 22 Giugno 2019 - Stadio E.Iacovone Taranto

Ore 17.30 - Taranto Calcio vs Spartak Mosca

Ore 18.15 - Taranto Calcio vs Torpedo Mosca

