Cane con crisi epilettiche sul balcone e senza riparo: denunciato il proprietario

COPERTINO – Il Nucleo di polizia giudiziaria delle Guardie per l’ambiente di Lecce, nei giorni scorsi, ha sequestrato a Copertino un cane detenuto su un piccolo balcone. La particolarità del caso risiede nel fatto che il povero animale, soggetto a continue crisi epilettiche, fosse pure privo di un riparo idoneo dalle intemperie.

Dopo il sopralluogo, il cane è stato trasferito presso una clinica veterinaria di Lecce per gli accertamenti sanitari. Il proprietario è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Altri accertamenti di tipo amministrativo sono stati effettuati in diversi comuni della provincia, in particolare a Lequile, a Tepuzzi e a Nardò, per cani privi di microchip e a catena, per cui sono scattate sanzioni pecuniarie. In Puglia i cani non possono essere tenuti legati in catena, salvo che per ragioni di tipo sanitario comprovate da un veterinario o, in via temporanea, per motivi di sicurezza.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.