Primo cimitero per animali d'affezione a Lecce, parte la raccolta firme online

LECCE - Online è attiva una raccolta firme su change.org per favorire l'apertura del primo cimitero per animali d'affezione del Salento. Al momento le firme sono quasi settecento e l'obiettivo attuale è quello di arrivare a 1000.

"Per moltissimi di noi, i nostri compagni animali, sono quasi dei figli, una presenza continua, compagni d'avventura, portatori d'amore e allegria nelle nostre giornate" - afferma il testo presente sulla pagina web - Compagni di vita dai quali diventa terribile e doloroso doversi separare dopo la loro morte. Vorremmo un luogo in cui poter tumulare legalmente i nostri animali, un luogo in cui poter andare a trovarli e trovare conforto".

"In Lombardia, Veneto , Emilia Romagna, Campania e nel nord della Puglia, i cimiteri per animali d'affezione sono già una realtà e sono richiestissimi e vorremmo essere i primi ad averne uno nel Salento, precisamente a Lecce o zone limitrofe". Questo rappresenta un ulteriore gesto di crescita per la nostra città - prosegue il comunicato - un avvicinamento alle realtà di città europee insieme al riconoscimento dei diritti animali e della tutela loro e dei loro proprietari".

"Tutto ciò può contribuire a porre fine alle tumulazioni illegali nelle campagne della nostra città (in mancanza di altro), all'incenerimento fai da te - anch'esso illegale - delle carcasse o, peggio ancora, allo smaltimento tra i rifiuti. Si potrebbero creare posti di lavoro per la gestione dello stesso e un sostegno economico al territorio, poiché le tumulazioni andrebbero fatte ovviamente con un contributo economico pagando lo spazio per la sepoltura - esattamente come per gli umani - e facendo il tutto nel pieno rispetto delle norme sanitarie".

Per inviare la firma è importante cliccare su questo link e confermare la propria e-mail dopo aver inserito il nominativo.