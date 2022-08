Addio ad Anna Rita Luceri del trio “Ciciri e Tria”: aveva 48 anni

MARTANO - Lutto nel mondo dello spettacolo salentino: l’attrice e cantante, originaria di Martano, Anna Rita Luceri, nota soprattutto per la sua esperienza nel trio comico “Ciciri e Tria”, è morta all’età di 48 anni. Volto solare, donna impegnata nel sociale, con Carla Calò e Chicca Sanna aveva composta la formazione, in grado di raggiungere la grande visibilità mediatica, entrando nel cast di Zelig e poi in altri numerosi programmi televisivi.

Ma Anna Rita Luceri era anche una cantante piena di talento. A dare la notizia della sua scomparsa, sono proprio state le colleghe del gruppo con un messaggio sui propri profili con una foto sui social che riprende il trio al completo e la didascalia: "Stretta a noi sempre".

Poi quello di amici e familiari: “Avremmo dovuto capirlo dalla luminosità dei tuoi occhi, dalla generosità del tuo sorriso, dalla profonda dolcezza della tua voce, dalla minuziosa precisione con cui facevi ogni cosa, dimostrandoci di aver conosciuto l'armoniosa geometria dell'Universo, che tu non eri di questo mondo. Custodiremo i doni che ci hai lasciato, il tuo amore di moglie e mamma, la tua devozione di figlia e sorella, l'amicizia di cui eri capace, come segni preziosi di quanto Dio ci abbia amato, eleggendoci come tua dimora terrena per questi 48 anni», questo uno dei messaggi che chi le ha voluto bene le ha lasciato in queste ore”.

Sono tanti, però, i colleghi e gli artisti, soprattutto salentini, ad esprimere il proprio cordoglio, come Andrea Baccassino: “Nella notte ci ha lasciati Annarita Luceri. Qualcuno la ricorderà tra le Ciciri e Tria, qualcuno la conosce come meravigliosa cantante. Per me era una carissima, carissima amica e mi mancherà per sempre”.

Tanti i messaggi di affetto sui social di fan, conoscenti e di gente comune.