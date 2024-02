Agricoltori e florovivaisti in crisi. Comune respinge le accuse: “Noi dalla parte dei coltivatori"

LEVERANO - La protesta dei coltivatori agricoli e il grido di dolore dei florovivaisti locali non lascia indifferente l’amministrazione comunale di Leverano. Lo ribadisce il sindaco Marcello Rolli con la sua giunta che garantiscono vicinanza e sostegno, per quanto è nelle competenze e soprattutto nelle possibilità offerte agli enti locali.

Da palazzo di città si evidenzia, in premessa, come quando si entra in supermercato bisognerebbe ricordarsi che la gran parte di quei prodotti sono il frutto del lavoro dei coltivatori della terra, che fanno i salti mortali per sopravvivere. E oggi la materia prima, ai contadini, è pagata pochissimo, mentre sui banconi dei mercati i prezzi per i consumatori sono molto alti e spesso insostenibili.

Si parla di ingenti sussidi europei all’agricoltura, ma non si dice che l’80 per cento di queste risorse vanno alle grandi aziende premiando soprattutto l’agricoltura intensiva, a scapito dei piccoli produttori.

Una ricerca Ismea stima, per altro, che per ogni euro che i consumatori spendono per acquistare i prodotti alimentari, solo 15 centesimi vanno agli agricoltori. Se a questo dato si aggiunge il fatto che i prezzi dei beni e servizi usati in agricoltura nel 2022 sono aumentati del 25 per cento (con picchi del 63 per cento per i fertilizzanti e del 50 per cento per i prodotti energetici), si comprende la drammaticità del momento per il settore agricolo.

E questi aumenti che riguardano il settore ortofrutticolo, stanno mettendo in ginocchio anche il quello floricolo, parte trainante dell’economia leveranese.

Ma a fronte delle sollecitazioni che, anche recentemente, sono giunte dai banchi dell’opposizione, l’amministrazione comunale si chiede quali politiche possono essere adottate a livello locale, consapevoli del fatto che si hanno pochi strumenti per intervenire sulla parte strutturale dei costi dell’energia, della plastica, e dei fertilizzanti?

“A Leverano abbiamo impegnato, in questi anni, importanti risorse per la promozione del territorio e dei suoi prodotti d'eccellenza” spiega il sindaco, Marcello Rolli, “alcuni esempi sono il rilancio della manifestazione Leverano in fiore, diventato oramai uno degli eventi più importanti del settore a livello internazionale; la partecipazione alle grandi fiere di settore, come Myplant&Garden a Milano.

Senza dimenticare che Leverano è rappresentata all'interno del direttivo del Distretto florovivaistico, con il consigliere comunale, Rocchino Gatto, e l'imprenditore Antonio Paglialunga, presidente dell’associazione Leverano in fiore. Sino ai piccoli, ma importanti progetti sperimentali, come quello in atto presso il Parco di Patula Cupa, dove, in collaborazione con la Cantina Vecchia Torre, il Cnr di Lecce e l’Università di Bari, è stato impiantato un vigneto sperimentale per testare nuovi vitigni capaci di resistere alle nuove malattie ed alla carenza d’acqua imposta dai mutamenti climatici. Ma uno dei passaggi più importanti” incalza il primo cittadino, “che potrà rappresentare una grande opportunità per il rilancio del settore floricolo sarà la completa ristrutturazione del Mercato dei Fiori”.

Il Comune di Leverano è stato, infatti, uno dei pochi Comuni a livello nazionale a beneficiare di un finanziamento di oltre 7 milioni di euro, per la completa riorganizzazione del Mercato floricolo. Lo ricorda anche il consigliere delegato Rocchino Gatto.

“Questo finanziamento ci consentirà, oltre alla ristrutturazione del manufatto, di inserire tutta la logistica necessaria per la gestione e commercializzazione del prodotto, puntando all’interazione con le piattaforme commerciali italiane ed estere” spiega Gatto, “l'amministrazione comunale si è spesa e si sta spendendo tuttora nel dare il proprio contributo per facilitare lo smaltimento delle plastiche provenienti dalla copertura delle serre, incaricando ditte specializzate alla raccolta di questo materiale, anche in risposta a quell'approccio criminale di quanti, ritenendosi costretti dalle contingenze dei fatti, si ostinano a voler bruciare plastica in aperta campagna, in spregio di tutti i cittadini e della salute pubblica”.

“Non si vuole in alcun modo minimizzare le problematiche che attanagliano il comparto agricolo e l'amministrazione risulta pienamente cosciente della crisi che attanaglia il settore” precisa ancora il consigliere, “ma non serve soffiare sul fuoco delle polemiche per spostare una manciata di voti, anche perché la campagna elettorale si è concluda da un anno e mezzo ed i cittadini si sono espressi con il voto. Crediamo invece che attraverso il dialogo costruttivo tra le parti si possano affrontare le problematiche. Con questo obiettivo” conclude, “dopo una lunga discussione affrontata in consiglio comunale tra maggioranza e opposizione, nascerà a breve la Consulta del comparto agricolo, un contenitore qualificato ed aperto, dove le imprese, le associazioni di categoria, gli imprenditori ed ogni cittadino interessato potranno farsi promotori di iniziative concrete”.

