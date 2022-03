Amministrazioni colluse: il nodo dei provvedimenti volutamente viziati

LECCE – Le collusioni dell’attività amministrativa con la criminalità organizzata e il nodo delle concessioni balneari sono stati due dei principali temi passati in rassegna da Antonio Pasca, presidente del Tar Puglia sezione di Lecce, nella relazione di introduzione al nuovo anno giudiziario.

Si tratta di questioni attuali, come dimostra la cronaca, ma anche ben presenti nel contenzioso gestito dai giudici amministrativi che hanno competenza sulle province di Lecce, Brindisi e Taranto. Lo dimostrano i numeri: i ricorsi depositati nel 2021 contro le interdittive antimafia, che in un certo senso misurano la temperatura in fatto di permeabilità tra criminalità, economia e politica, sono stati 34 – erano 2 nel 2018, poi 12 nel 2019 e 18 nel 2020 –, quelli in materia demaniale sono stati 135 a fronte di 85 nell’anno precedente.

Sulla prima questione, che era stata già sollevata in precedenti occasioni, Pasca ha ricordato che si tratta di un aspetto distinto ma anticipatorio rispetto alle vere e proprie infiltrazioni dei clan nella pubblica amministrazione e che una delle sue manifestazioni più ricorrenti “si verifica allorquando il soggetto titolare del potere di esprimere la volontà dell’ente pubblico ponga in essere provvedimenti amministrativi, a volte volutamente inficiati da vizio di illegittimità, volti in realtà a favorire l’interesse antagonista di cui è portatore il privato”.

Il presidente ha spiegato che "tale comportamento illecito, prima ancora che illegittimo, si manifesta in molteplici forme, che spaziano dal diniego (illegittimo) sull’istanza del privato fino al provvedimento espresso o al preavviso di diniego finalizzati a rimettere in termini il privato, in ipotesi incorso nella decadenza dai termini di impugnazione. L’humus che favorisce siffatti comportamenti è vario e composito. I fattori concausali sono individuabili anzitutto nella complessità, incertezza e scarsa qualità della legislazione e delle norme di riferimento, nonché nel cattivo uso della discrezionalità e nella assenza di un adeguato sistema di controlli, di sanzioni e di responsabilità".

Pasca è tornato sul punto anche in un passaggio delle sue conclusioni specificando che il fenomeno dell’amministrazione collusa, particolarmente evidente nei settori degli appalti pubblici (sanità, rifiuti, immigrazione), spesso “consiste nel porre in essere atti volutamente viziati e finalizzati a conseguire l’annullamento in sede giurisdizionale per realizzare in tal modo un fine illecito e contrario agli interessi dell’amministrazione, ponendosi al contempo al riparo dall’ eventuale esercizio dell’azione penale”.

Concessioni balneari: Pasca rivendica la sua linea

Il tema delle concessioni balneari Pasca lo ha lasciato per ultimo – trattando prima il nodo dell’ex Ilva di Taranto, ma anche la questione no vax – e vi si è soffermato più a lungo. Il motivo è presto detto: a novembre, infatti, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria ha rovesciato l’interpretazione che proprio Pasca aveva sostenuto accogliendo i ricorsi degli operatori balneari contro una delibera del Comune di Lecce aveva limitato a soli tre anni la proroga delle concessioni in vigore, a fronte di un termine molto più lungo (2033) sancito da una legge del 2018 che aggirava (ancora una volta) l'indicazione di indire gare di evidenza pubblica.

La posizione del presidente del Tar, cristallizzata in più sentenze, si basava su due convincimenti: il primo è che la direttiva Bolkestein, quella che si propone di garantire la concorrenza in tema di beni e servizi, non potrebbe essere direttamente applicata nell’ordinamento interno senza una specifica legge di recepimento; il secondo è che la disapplicazione di una norma nazionale in contrasto con quella dell’Unione Europea spetta al giudice e non anche al funzionario della pubblica amministrazione (come aveva fatto il Comune di Lecce opponendo il diniego alle richieste degli imprenditori di proroga automatica).

Pasca ha difeso ancor oggi a spada tratta il suo orientamento, rivendicando “un percorso logico motivazionale di assoluto rigore” (che il Consiglio di Stato ha definito “suggestivo”) e anche il merito di aver suscitato “un dibattito su una questione giuridica non adeguatamente approfondita o comunque data per scontata, nell’un senso o nell’altro, ponendo il problema generale del rapporto tra diritto interno e direttive auto esecutive ed evidenziando soprattutto l’esigenza di una normativa di effettiva attuazione della direttiva, idonea ad assicurare regole uniformi sul territorio nazionale”.

Non solo: il presidente ha mostrato anche un certo scetticismo rispetto all’ipotesi che possa essere rispettato il termine del 2023 posto alle concessioni in essere dalla decisione dell’Adunanza plenaria, paventando il rischio di una ricaduta in termini di credibilità della giustizia amministrativa qualora si rendesse, invece, necessario un provvedimento finalizzato a un’ulteriore proroga, seppur ridotta. Inevitabile, secondo Pasca, sarebbe a quel punto “un contrasto tra il potere legislativo e il potere giudiziario; occorrerebbe in tal caso una notevole dose di ottimismo per immaginare una prevalenza della sentenza dell’organo giurisdizionale, ancorché altamente qualificato, sulla norma di legge”.

Mazzo di fiori per l'Ucraina

La cerimonia si è svolta senza pubblico per ragioni di prevenzione del contagio da Sars Cov 2. Dopo quello di Pasca, ci sono stati altri nterventi, ma da remoto: tra questi quello di Giulio Castriota Scanderberg, in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, e quello di Antonio Tommaso De Mauro, presidente dell'Ordine degli avvocati di Lecce (è intervenuto anche per i colleghi di Taranto e Brindisi). Un mazzo di fiori gialli e blu, posizionato davanti al banco dei giudici, ha espresso visivamente la vicinanza al popolo ucraino.

Al fianco del presidente hanno preso posto Antonella Mangia (presidente Seconda Sezione) ed Enzo D'Arpe (presidente Terza Sezione) e altri magistrati (Nino Dello Preite, Patrizia Moro, Silvio Giancaspro): a tutti loro Pasca ha rivolto un sentito ringraziamento, auspicando un rafforzamento dell'organico - su 16 previsti ne sono in servizio 12 - per non vanificare il lavoro svolto negli ultimi anni che ha portato anche una riduzione del contenzioso arretrato.

Leggi il testo integrale della relazione 2022 del presidente Pasca