Aree urbane da riqualificare: a Novoli nuovi spazi per sport e giochi per i più piccoli

NOVOLI - Due nuovi finanziamenti incamerati dal Comune di Novoli consentiranno di sistemare e riqualificare due aree urbane con nuovi servizi per lo sport e per i più piccoli. Ne dà contezza il sindaco Marco De Luca che annuncia che il Dipartimento per lo sport, struttura di supporto alla presidenza del consiglio dei Ministri, con il bando del Pnrr, misura per lo sport e l’inclusione sociale, ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale presentata dall’amministrazione comunale per un totale di 35 mila euro.

Il progetto in questione prevede il recupero delle aree urbane attraverso l’installazione di impianti sportivi al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più periferiche e con particolare attenzione alle persone fragili e svantaggiate.

L’area individuata a Novoli, che sarà oggetto di riqualificazione con i nuovi fondi, è il punto sport localizzato nei pressi di via Baden-Powell, dove verrà realizzata una palestra all’aperto con diverse attrezzature per promuovere il benessere della persona.

Previsti inoltre altri interventi di natura straordinaria a carico del bilancio comunale, per la messa in sicurezza di tutta l’area interessata ed il ripristino dell’impianto di illuminazione, con sistema innovativo e d’avanguardia delle luci, la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza e la realizzazione di una rampa per rendere possibile l’accesso ai diversamente abili.

“Siamo molto soddisfatti dell’ennesimo finanziamento ricevuto per il nostro Comune” afferma il primo cittadino, Marco De Luca, “che dimostra la qualità della proposta progettuale. Ringrazio l’assessore Gianni D’Ambrosio, con deleghe al decoro urbano e all’ambiente, che, con il supporto degli uffici e dei nostri tecnici, sta portando avanti un lavoro eccellente con azioni mirate e programmate, puntando alla riqualificazione delle aree periferiche”.

A questo finanziamento si aggiunge anche quello di dieci mila euro ottenuto dalla Regione Puglia per installare nei parchi di via Raffaello Sanzio e di via Campi, delle giostrine e altri giochi per bambini, anche con disabilità.

“Un totale di 45 mila euro” conclude il sindaco, “che ci aiuteranno a favorire l’inclusione e a promuovere uno stile di vita sano all’aperto e a contatto con la natura”.