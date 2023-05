Pronto il bando per riqualificare la circonvallazione: intervento finanziato dal Pnrr

LECCE - È tutto pronto per la pubblicazione del bando di gara per l’appalto della riqualificazione della circonvallazione di Lecce. Il dirigente del settore Lavori Pubblici, Giovanni Puce, ha firmato la determina necessaria per l’indizione di una procedura aperta.

Si tratta di un intervento su un tratto di circa 4,5 chilometri, dalla rotatoria della questura fino a piazza del Bastione (Mura Urbiche), finanziato nell’ambito del Pnrr.L’importo a base d’asta è di circa 5 milioni e 400mila euro. I vincoli imposti dal Pnrr impongono che l’affidamento dei lavori sia formalizzato entro la fine di luglio.

Il progetto (qui l'articolo completo) interessa viale Marche, viale Alfieri, viale Foscolo, viale Rossini, viale Japigia, viale Leopardi – strade con traffico intenso nelle ore di punta – e prevede la bitumazione del manto stradale con conglomerato in grado di assorbire meglio i rumori e di drenare l’acqua in modo efficiente, il rafforzamento degli standard di sicurezza per pedoni e ciclisti, la rimozione delle barriere architettoniche, il rifacimento della segnaletica, il rinnovamento delle pensiline del trasporto pubblico, l’estensione delle corsie preferenziali nei tratti che ne sono ancora privi, la sostituzione degli alberi che hanno creato il dissesto di strade e marciapiedi con altri più adatti al contesto urbano (per un saldo positivo di circa 50 alberi e la messa a dimora di nuove essenze.